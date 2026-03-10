RTL 102.5 e Gallerie d’Italia con… un meraviglioso viaggio nell’arte e nella cultura del nostro Paese

A partire da giovedì 12 marzo, alle ore 8:45, prenderà il via “RTL 102.5 e Gallerie d’Italia con…un meraviglioso viaggio nell’arte e nella cultura del nostro Paese”, una nuova rubrica per raccontare le bellezze artistiche, i progetti culturali, i grandi festival e i restauri di un patrimonio unico al mondo.

La rubrica darà spazio alle voci dei principali protagonisti e accompagnerà il pubblico nel cuore del patrimonio italiano: dai grandi restauri alle mostre più importanti, fino ai festival più attesi del 2026. Un racconto diretto e coinvolgente, con aneddoti esclusivi e testimonianze dai musei e dai teatri, prima di tutti gli altri.

Il primo appuntamento vedrà protagonisti Michele Coppola e Arturo Galansino da Palazzo Strozzi per raccontare “Rothko a Firenze”, la mostra dedicata a Mark Rothko.

La rubrica di RTL 102.5 e Gallerie d’Italia sarà in onda su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), oltre che in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.



