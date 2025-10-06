RTL 102.5 è la radio ufficiale de Il Lombardia: sabato 11 ottobre 2025 partenza da Como e arrivo a Bergamo

RTL 102.5 è la radio ufficiale de Il Lombardia, una delle classiche monumento del ciclismo internazionale ed evento di grande prestigio nel calendario delle corse su strada. L’annuale gara, organizzata da RCS Sport, si svolgerà sabato 11 ottobre con partenza da Como e arrivo a Bergamo.

Conosciuto anche come Giro di Lombardia e "Classica delle Foglie Morte", il percorso, famoso per le sue impegnative salite e discese, attirerà i migliori corridori del mondo, pronti a sfidarsi su un tracciato ricco di storia e fascino.

Con il commento di Paolo Pacchioni, RTL 102.5 seguirà Il Lombardia offrendo una narrazione completa di ogni momento nei suoi programmi e nei notiziari. L’evento sarà raccontato anche sui social media, con Jessica Brugali pronta a fornire aggiornamenti in tempo reale, retroscena esclusivi e contenuti speciali, portando così l’entusiasmo della gara direttamente agli ascoltatori. Sulla linea del traguardo, l’animazione sarà curata da Davide Guerra.

RTL 102.5 regala i pass hospitality per assistere alla partenza e all’arrivo de Il Lombardia. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.



