RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2025

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, dal 29 aprile al 18 maggio al Foro Italico di Roma.

Dal 5 al 18 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d’Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l’atmosfera del grande torneo di tennis.

Quella tra RTL 102.5 e la FITP è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio. RTL 102.5, radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, regalerà i biglietti per assistere al torneo. Nei prossimi giorni, visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.