RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2025, dal 6 al 13 luglio con partenza da Bergamo e arrivo a Imola

RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d’Italia Women 2025. Giunta alla trentaseiesima edizione, la corsa rosa femminile, organizzata da RCS Sport, è uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali delle competizioni ciclistiche femminili e si disputerà dal 6 al 13 luglio, con partenza da Bergamo e arrivo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La presentazione delle squadre è in programma per sabato 5 luglio presso “Chorus Life” di Bergamo. Da qui, il giorno successivo -domenica 6 luglio- prenderà il via la prima tappa: una cronometro individuale di circa 14 km che attraverserà le vie della Città dei Mille, con un tempo previsto di circa 18 minuti per atleta.

RTL 102.5 seguirà il Giro d’Italia Women tappa per tappa, raccontando ogni momento nei suoi programmi e nei notiziari. Valentina Iannicelli e Ludovica Marafini saranno le inviate di RTL 102.5 in prima linea, seguendo la gara da vicino e condividendo con gli ascoltatori tutte le fasi salienti della competizione e le curiosità legate ai territori visitati. La manifestazione sarà raccontata anche attraverso i social media, che offriranno aggiornamenti in tempo reale, retroscena esclusivi e contenuti speciali, portando l'entusiasmo del Giro d’Italia Women direttamente nelle case degli ascoltatori.

RTL 102.5 regala ai suoi ascoltatori i pass hospitality per assistere alla partenza o all’arrivo di ogni tappa del Giro d’Italia Women, per giocare e provare a vincere basta andare nella sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play: https://play.rtl.it/contest/giro-d-italia-women-2025/

È possibile seguire RTL 102.5 in radio e in radiovisione (canale 36 del digitale terrestre, canale 736 di Sky) oppure in streaming attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play.