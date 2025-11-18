RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

Quella tra RTL 102.5 e la Federazione Italiana Tennis e Padel è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.

L’emittente, da sempre attenta al mondo dello sport e dei grandi eventi, seguirà la competizione con il commento di Paolo Pacchioni che porterà l’energia della competizione nelle case e nelle auto degli italiani, grazie ad aggiornamenti live e interviste esclusive. Il racconto delle Davis Cup Final 8 2025 proseguirà anche sui social con contenuti esclusivi e dietro le quinte. Un modo per vivere il grande tennis da protagonisti, ovunque ci si trovi.

RTL 102.5 sarà ancora una volta protagonista del grande tennis. Anche quest’anno, la radio più ascoltata d’Italia, seguirà le Davis Cup Final 8, in programma dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di Bologna. Come radio ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel, RTL 102.5 seguirà da vicino tutti i match, raccontando le emozioni della Coppa del Mondo di tennis maschile, che in questa fase si svolgerà con la formula a eliminazione diretta.

L’ITALIA ALLA COPPA DAVIS

Dopo il no alla Davis di Jannik Sinner - reduce dalla vittoria delle Nitto ATP Finals di Torino - anche Lorenzo Musetti non giocherà la Coppa Davis. L’annuncio è arrivato dopo la sconfitta nel torneo torinese contro il campione spagnolo Carlos Alcaraz. Tra le motivazioni, “la mia condizione e la mia situazione familiare”, ha dichiarato Musetti. Il tennista, infatti, è in attesa del suo secondo figlio, Leandro, che dovrebbe nascere la settimana prossima, in concomitanza con la Coppa Davis 2025.

Esclusi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, gli italiani che parteciperanno alle Final Eight di Bologna saranno Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’Italia esordirà mercoledì 19 novembre contro l’Austria, in palio l’accesso alla semifinale di venerdì 21 novembre contro una tra Francia e Belgio.

MG È PARTNER UFFICIALE DELLA COPPA DAVIS

Un’importante novità delle Davis Cup Final 2025 è la partnership con l’iconico marchio automobilistico MG. Durante la manifestazione tennistica, MG metterà a disposizione una flotta di vetture per ospitare e accompagnare giocatori, squadre e staff. I modelli scelti rappresentano il meglio dell’innovazione e della tecnologia del brand: MG3, MG ZS, MG HS, MG4 e MG5 EV. Un connubio tra sport, dinamismo e mobilità sostenibile che riflette la filosofia della casa automobilistica. Con una visione orientata al futuro, MG continua a crescere nel mercato italiano e europeo, affermandosi come punto di riferimento per chi cerca un’alternativa moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Il marchio propone una gamma di veicoli che unisce design inglese, tecnologia all’avanguardia e attenzione alle esigenze degli automobilisti.

"Siamo estremamente orgogliosi di essere partner della Coppa Davis e di lavorare al fianco di un marchio iconico con oltre cento anni di storia, proprio come noi – dichiara Andrea Bartolomeo Country Manager di MG in Italia. In realtà noi siamo un po' più giovani! Far parte della competizione a squadre più importante del tennis maschile è un momento davvero speciale. Lo spirito di squadra è qualcosa che sentiamo molto forte in MG. Questa partnership con la Coppa Davis sottolinea la nostra visione di crescita e contribuirà a portare entusiasmo agli appassionati di tennis. Siamo anche molto felici di condividere questa esperienza unica con i nostri clienti MG italiani, scoprite come su www.mgmotor.it”.

PROGRAMMA E ORARI

Il Team Italia esordirà mercoledì 19 novembre alle ore 16 contro l’Austria. Di seguito il programma completo:

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Rep.Ceca vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre (15:00)



