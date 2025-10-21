RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto Atp Finals 2025

Redazione Web

21 ottobre 2025, ore 15:00

Dal 9 al 16 novembre, dalla Inalpi Arena di Torino, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia racconteranno il torneo con programmi, collegamenti quotidiani e dj set al fan village

RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals e sarà presente alla Inalpi Arena di Torino da 9 al 16 novembre. Insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, RTL 102.5 trasmetterà in diretta dal torneo, animando l’atmosfera con programmi, collegamenti e dj set.

Gli speaker Francesco Fredella, Cecilia Songini, Luigi Provenzani, e Nicolò Pompei saranno in collegamento dal radio truck di RTL 102.5, aggiornando i risultati e tutte le curiosità legate all'evento. Inoltre, il filo diretto con le Nitto ATP Finals continuerà nei notiziari, grazie agli inviati di RTL 102.5 e al commento del giornalista sportivo Massimo Caputi. Le Nitto ATP Finals saranno raccontate, minuto per minuto, anche sui social di RTL 102.5 attraverso dirette TikTok, contenuti esclusivi e retroscena della giornata.

Quella tra RTL 102.5 e la Federazione Italiana Tennis e Padel è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.

RTL 102.5, radio ufficiale delle Nitto ATP Finals, regala i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

I PROGRAMMI IN DIRETTA DALLE NITTO ATP FINALS

Da domenica 9 a domenica 16 novembre, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia trasmetteranno in diretta dalla Inalpi Arena di Torino con il seguente palinsesto:

RADIO ZETA 09:00 – 11:00: Turbozeta con Luigi Provenzani da Torino

RADIOFRECCIA 14:00 – 17:00: Electric Ladyland con Cecilia Songini da Torino

RTL 102.5 17:00 – 19:00: Password con Cecilia Songini da Torino

RTL 102.5 19:00 – 21:00: Protagonisti con Francesco Fredella da Torino

La copertura giornalistica degli incontri sarà curata da Nicolò Pompei e Massimo Caputi coordinati dalla direttrice delle news Ivana Faccioli.


Nitto ATP Finals


