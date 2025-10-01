01 ottobre 2025, ore 15:30
Il torneo si svolgerò dal 6 al 12 ottobre all’Allianz Cloud Arena di Milano
RTL 102.5 è la radio ufficiale di Milano Premier Padel P1 2025, in programma da lunedì 6 a domenica 12 ottobre all'Allianz Cloud Arena di Milano.
La manifestazione ospiterà le più grandi stelle del padel mondiale, offrendo agli appassionati un’occasione unica per assistere all’ultimo appuntamento italiano del circuito. Dopo il successo dello scorso anno, il torneo si prepara a superare ogni aspettativa.
RTL 102.5 offrirà aggiornamenti in diretta, interviste e contenuti esclusivi attraverso i propri canali social, per portare l’energia e la passione del padel direttamente a casa degli ascoltatori.
RTL 102.5, radio ufficiale della manifestazione, regala i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.