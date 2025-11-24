RTL 102.5 è la radio ufficiale di Oktagon Roma

Redazione Web

24 novembre 2025, ore 10:30

La manifestazione sportiva è in programma sabato 29 novembre al Palapellicone di Ostia

Si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 e Oktagon, il leggendario show di Kickboxing, Thai Boxe e MMA. Sabato 29 novembre, al PalaPellicone di Ostia, con la partecipazione speciale di Mattia Faraoni, campione in carica della categoria pesi massimi, che metterà in palio il suo titolo mondiale.

Il 29 novembre, il ring del PalaPellicone di Ostia, ospita la 29esima edizione dello storico appuntamento internazionale dedicato agli sport da combattimento, con i migliori fighter italiani e internazionali. RTL 102.5 seguirà con aggiornamenti e interviste. Il racconto proseguirà anche sui social con contenuti esclusivi e dietro le quinte.

RTL 102.5, radio ufficiale di Oktagon, regala i biglietti per assistere alla manifestazione. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese. 


Oktagon

Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Sarri dopo la sconfitta con l'Inter: "È ora di pensare a noleggiare arbitri dall'estero". La Lazio frena con un comunicato stampa

Ieri sera la polemica a caldo dell'allenatore, oggi la società biancoceleste precisa: "Il direttore di gara non ha influenzato la gara con Inter"

Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

Il tennista italiano ha battuto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6 e conquistato il torneo parigino

L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

L’Italia vince la coppa Davis per il terzo anno consecutivo, battuta la Spagna

In finale decisivi i successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli