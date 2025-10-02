RTL 102.5 è Radio Ufficiale delle Davis Cup Final 8 2025

02 ottobre 2025

RTL 102.5 sarà ancora una volta protagonista del grande tennis. Anche quest’anno, la radio più ascoltata d’Italia, seguirà le Davis Cup Final 8, in programma dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di Bologna. Come radio ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel, RTL 102.5 seguirà da vicino tutti i match, raccontando le emozioni della Coppa del Mondo di tennis maschile, che in questa fase si svolgerà con la formula a eliminazione diretta.

L’emittente, da sempre attenta al mondo dello sport e dei grandi eventi, porterà in tempo reale l’energia della competizione nelle case e nelle auto degli italiani, grazie ad aggiornamenti live, interviste esclusive e contenuti speciali diffusi anche attraverso i propri canali social. Un modo per vivere il grande tennis da protagonisti, ovunque ci si trovi.

MG è partner ufficiale della Coppa Davis

Un’importante novità delle Davis Cup Final 2025 è la partnership con l’iconico marchio automobilistico MG. Durante la manifestazione tennistica, MG metterà a disposizione una flotta di vetture per ospitare e accompagnare giocatori, squadre e staff. I modelli scelti rappresentano il meglio dell’innovazione e della tecnologia del brand: MG3, MG ZS, MG HS, MG4 e MG5 EV. Un connubio tra sport, dinamismo e mobilità sostenibile che riflette la filosofia della casa automobilistica. Con una visione orientata al futuro, MG continua a crescere nel mercato italiano e europeo, affermandosi come punto di riferimento per chi cerca un’alternativa moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Il marchio propone una gamma di veicoli che unisce design inglese, tecnologia all’avanguardia e attenzione alle esigenze degli automobilisti. 

"Siamo estremamente orgogliosi di essere partner della Coppa Davis e di lavorare al fianco di un marchio iconico con oltre cento anni di storia, proprio come noi – dichiara Andrea Bartolomeo Country Manager di MG in Italia. In realtà noi siamo un po' più giovani! Far parte della competizione a squadre più importante del tennis maschile è un momento davvero speciale. Lo spirito di squadra è qualcosa che sentiamo molto forte in MG. Questa partnership con la Coppa Davis sottolinea la nostra visione di crescita e contribuirà a portare entusiasmo agli appassionati di tennis. Siamo anche molto felici di condividere questa esperienza unica con i nostri clienti MG italiani, scoprite come su www.mgmotor.it”.

Davis Cup Final 8
MG


