Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania

Rubio in Israele in missione diplomatica tra raid il israeliano contro Hamas e le tensioni sulla Cisgiordania Photo Credit: ANSA FOTO/WILL OLIVER

Redazione Web

14 settembre 2025, ore 13:39

Il segretario di Stato americano è arrivato in Israele per discutere del raid dell'IDF in Qatar, l'annessione di parte della Cisgiordania e il futuro degli Accordi di Abramo con Netanyahu.

RUBIO ARRIVATO IN ISRAELE

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atterrato in Israele per una missione ufficiale, in un momento particolarmente delicato per la regione. L’arrivo segue il recente raid dell’IDF contro la leadership di Hamas a Doha, un’azione che, pur suscitando preoccupazioni sul piano diplomatico, non sembra intaccare i rapporti strategici tra Washington e Tel Aviv. Rubio, accolto dal premier Benjamin Netanyahu, si recherà nelle prossime ore al Muro del Pianto a Gerusalemme, simbolo della centralità religiosa e politica della città.

L'OBIETTIVO DEL SEGRETARIO DI STATO USA

Prima della partenza da Washington, Rubio ha dichiarato che il suo obiettivo principale sarà discutere l’impatto degli ultimi eventi sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi indicati dall’amministrazione Trump: sconfiggere Hamas, porre fine al conflitto e favorire il ritorno degli ostaggi. Secondo quanto riferito, il segretario di Stato affronterà con i leader israeliani anche il tema delle tensioni nella Cisgiordania occupata, in vista della crescente pressione internazionale e del riconoscimento imminente dello Stato di Palestina da parte di diversi Paesi occidentali all’Assemblea Generale dell’ONU.

NEATNYAHU VORREBBE ANNETTERE PARTI DELLA CISGIORDANIA

Fonti israeliane riportano che Netanyahu desidera verificare se gli Stati Uniti sosterrebbero eventuali piani di annessione di parti della Cisgiordania, malgrado il rischio concreto di compromettere gli Accordi di Abramo e i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. La comunità internazionale considera tali territori occupati e qualsiasi annessione verrebbe percepita come illegale e provocatoria. In riunioni private, Rubio avrebbe lasciato intendere che l’amministrazione Trump non si opporrebbe a una mossa del genere, generando però preoccupazioni interne negli Stati Uniti per l’impatto politico e diplomatico di una simile decisione. Negli ultimi giorni, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato hanno intensificato i confronti interni per definire una linea chiara da comunicare al pubblico e agli alleati, con l’obiettivo di evitare fraintendimenti sulla posizione americana. L’amministrazione è particolarmente attenta a proteggere l’eredità politica di Trump, preoccupata che l’annessione possa compromettere i progressi diplomatici consolidati con gli Emirati e più in generale l’intero quadro degli Accordi di Abramo. Il viaggio di Rubio assume così un duplice ruolo, non solo rafforzare il sostegno a Israele sul piano militare e strategico, ma anche mediare sulle questioni territoriali più delicate.

Argomenti

cisgiordania
gaza
israele
netanyahu
rubio
usa

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

    La Flotilla per Gaza salpa da Augusta, 45 barche e 600 persone in missione umanitaria

  • Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

    Serie A, Juventus-Inter 4-3, Fiorentina-Napoli 1-3, Cagliari-Parma 2-0

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciam

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana sulla prima radio d’Italia “Senza Una Stupida Storia” di Achille Lauro, “Talk To Me” di Damiano David feat. Tyla & Nile Rodgers, “Camera” di Ed Sheeran, “LA MIA STORIA TRA LE DITA” di Laura Pausini e “Lasciamene un po’ ” di Tommaso Paradiso

  • L'ex presidente del Brasile Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato

    L'ex presidente del Brasile Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi per tentato colpo di Stato

  • Giorgia e i giudici di X Factor a RTL 102.5: “Quest’anno il livello dei concorrenti sarà piuttosto alto, ne vedremo delle belle”

    Giorgia e i giudici di X Factor a RTL 102.5: “Quest’anno il livello dei concorrenti sarà piuttosto alto, ne vedremo delle belle”

  • Arrestato il responsabile delo stupro avvenuto nella stazione di San Zenone al Lambro , 25 anni del Mali

    Arrestato il responsabile delo stupro avvenuto nella stazione di San Zenone al Lambro , 25 anni del Mali

  • Prove di disgelo tra il principe Harry e Re Carlo, l'abbraccio dopo anni di tensioni

    Prove di disgelo tra il principe Harry e Re Carlo, l'abbraccio dopo anni di tensioni

  • Il Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi, a RTL 102.5: “La nostra partita per la cucina italiana patrimonio Unesco”

    Il Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi, a RTL 102.5: “La nostra partita per la cucina italiana patrimonio Unesco”

  • Chi è Sébastien Lecornu, il nuovo primo ministro francese incaricato da Macron

    Chi è Sébastien Lecornu, il nuovo primo ministro francese incaricato da Macron

  • Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

    Cinque giovani pugliesi accusati di stupro su una 19enne trevigiana, il fatto sarebbe avvenuto a Malta

Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia

Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia

Israele vuole spaccare in due la CIsgiordania, con nuovi insediamenti a est di Gerusalemme, con circa 3500 nuove abitazioni per decine di migliaia di persone

Zelensky: "migliaia di soldati in Ucraina per garantirne la sicurezza. Fondamentale l'ingresso nella UE"

Zelensky: "migliaia di soldati in Ucraina per garantirne la sicurezza. Fondamentale l'ingresso nella UE"

Il presidente Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo Costa, ha dichiarato che truppe internazionali sono pronte a dispiegarsi in Ucraina e ha ringraziato i Volenterosi anche per il sostegno economico

Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

Nessun negoziato senza la partecipazione attiva dell'Ucraina, Trump vuole il cessate il fuoco per cominciare

Un colloquio che mette in chiaro le intenzioni dell'Europa e che chiarisce i progetti di Trump, punto focale il rispetto della sovranità Ucraina al tavolo delle trattative