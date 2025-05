Rugby: sabato a Firenze Italia-SudAfrica

All'Artemio Franchi si giocherà il secondo test match di novembre

Sabato allo Stadio "Artemio Franchi" di Firenze, si giocherà Italia-Sudafrica, secondo Test Match di novembre per la nostra Nazionale. Dopo la prevedibile sconfitta di sette giorni fa contro gli All Blacks, gli uomini di Conor O’Shea affrontano un altro avversario non semplice, ma che in questo periodo sta vivendo un periodo di crisi, culminato con la recente sconfitta contro l’Inghilterra per 37-21.

I sudafricani rappresentano per gli azzurri un vero e proprio tabù. In dodici precedenti, l’Italia non ha mai battuto gli Springboks, né in amichevole né in altre partite, come quelle della Coppa del Mondo. Cinquecentonovantanove sono i punti totali messi a referto dai sudafricani contro la nostra Nazionale, autrice di soli 145. I nostri prossimi avversari, inoltre, sono la squadra che ha inflitto all’Italia la peggior sconfitta della sua storia: il 19 giugno 1999, a Durban, gli azzurri furono umiliati con l’incredibile punteggio di 101-0.

