Rupert Murdoch sposo, a 93 anni dice il quinto sì. Le nozze con l'ex suocera di Abramovich, di 25 anni più giovane

Rupert Murdoch pronuncia il suo quinto fatidico sì. Il tycoon 93enne convola a nozze con Elena Zhukova, l'ex suocera dell'oligarca russo Roman Abramovich. Il matrimonio è stato celebrato a Moraga, la mansion in California di Murdoch, alla presenza di ospiti eccellenti, fra i quali il titolare dei New England Patriot Robert Kartf e la moglie Dana Blumberg e l'amministratore delegato di New Corp Robert Thompson con la consorte Wang Ping.

MATRIMONIO BLINDATO

Ad accogliere gli ospiti e le loro auto lussuose, fra le quali molte Rolls Royce e Bentley, sono state imponenti misure di sicurezza adottate per mantenere la riservatezza e tenere le nozze lontano dai paparazzi. Le foto ufficiali diffuse mostrano i due sposi sorridenti e abbracciati. La neo-moglie con indosso un elegante abito bianco con le spalle scoperte e Murdoch impeccabile con un completo scuro. La coppia ha iniziato a frequentarsi la scorsa estate dopo che il precedente fidanzamento del magnate con la cappellana della polizia Ann Lesley Smith era andato a rotoli dopo appena due settimane. Murdoch aveva detto che le nozze con Lesley Smith sarebbero state le sue ultime però non si sono mai consumate e, poco dopo la rottura, il tycoon ha incontrato Zhukova, scienziata di 25 anni più giovane arrivata negli Stati Uniti insieme all'ex marito mentre si stava chiudendo l'era dell'Unione Sovietica. Murdoch e Zhukova si sono conosciuti a un evento organizzato dalla terza moglie di lui, Wendi Deng, grande amica della figlia di lei, Dasha Zhukova, una modella russa nota per il matrimonio con l'oligarca ed ex proprietario della squadra del Chelsea Roman Abramovich.