Salerno, aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi. Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni

28 dicembre 2025, ore 10:15 , agg. alle 13:14
Il 64enne è stato colpito da un uomo a volto coperto. Le indagini sono in corso
Brutale aggressione, lo scorso 26 dicembre, in provincia di Salerno. Vittima il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune di 1300 anime sui monti Picentini. L'ultimo di una serie di atti intimidatori subiti dagli amministratori locali: nel 2024, le azioni di questo tipo sono state 630.
LA DINAMICAÈ la sera di Santo Stefano. Intorno alle 20.30 Carmine Siano, 64 anni, esce di casa per andare ad un evento natalizio nella comunità di cui è sindaco. Ma ad aspettarlo, nel buio, c’è un uomo incappucciato che lo colpisce con violenza più volte, alla testa e al corpo, con un bastone forse o una spranga, prima di darsi alla fuga, lasciando la vittima in una pozza di sangue.
IL RICOVEROImmediati i soccorsi. Ora il sindaco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno. Ha riportato lesioni e fratture multiple, ha subito l’amputazione di un dito ed un intervento ricostruttivo ad un orecchio. Le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.
SI INDAGAIntanto si muovono le indagini. I Carabinieri di Salerno stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e stanno cercando eventuali testimoni. Al momento l’aggressione non ha un movente, ma non si esclude che si sia trattato di un’azione premeditata, forse per ragioni legate all’attività amministrativa del sindaco. Presto sarà ascoltato anche lui, per capire se ci siano situazioni sospette.
I SINDACILa comunità di Castiglione dei Genovesi è scossa. Solidarietà è stata espressa anche dal presidente dell’Anci, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha parlato di una violenza inaccettabile che conferma "la necessità di tenere alta l'attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci" ha concluso Manfredi "non saranno lasciati soli".
