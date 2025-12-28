Salerno, aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi. Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni

Salerno, aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi. Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni

Salerno, aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi. Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni Photo Credit: Ansa / Facebook / Francesco Squillante

Redazione Web

28 dicembre 2025, ore 10:15 , agg. alle 13:14

Il 64enne è stato colpito da un uomo a volto coperto. Le indagini sono in corso

Brutale aggressione, lo scorso 26 dicembre, in provincia di Salerno. Vittima il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune di 1300 anime sui monti Picentini. L'ultimo di una serie di atti intimidatori subiti dagli amministratori locali: nel 2024, le azioni di questo tipo sono state 630.


LA DINAMICA

È la sera di Santo Stefano. Intorno alle 20.30 Carmine Siano, 64 anni, esce di casa per andare ad un evento natalizio nella comunità di cui è sindaco. Ma ad aspettarlo, nel buio, c’è un uomo incappucciato che lo colpisce con violenza più volte, alla testa e al corpo, con un bastone forse o una spranga, prima di darsi alla fuga, lasciando la vittima in una pozza di sangue.


IL RICOVERO

Immediati i soccorsi. Ora il sindaco è ricoverato all'ospedale Ruggi di Salerno. Ha riportato lesioni e fratture multiple, ha subito l’amputazione di un dito ed un intervento ricostruttivo ad un orecchio. Le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. 


SI INDAGA

Intanto si muovono le indagini. I Carabinieri di Salerno stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e stanno cercando eventuali testimoni. Al momento l’aggressione non ha un movente, ma non si esclude che si sia trattato di un’azione premeditata, forse per ragioni legate all’attività amministrativa del sindaco. Presto sarà ascoltato anche lui, per capire se ci siano situazioni sospette.


I SINDACI

La comunità di Castiglione dei Genovesi è scossa. Solidarietà è stata espressa anche dal presidente dell’Anci, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha parlato di una violenza inaccettabile che conferma "la necessità di tenere alta l'attenzione su chi ogni giorno governa il territorio affrontando situazioni delicate. I sindaci" ha concluso Manfredi "non saranno lasciati soli". 

Argomenti

Carmine Siano
Castiglione dei Genovesi
Salerno

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

    Trump sente Putin e riceve Zelensky, 'accordo sempre più vicino'. Ora la palla è nel campo di Putin

  • Scoppia un incendio alla festa di nozze, lo sposo tenta di spegnere il fuoco e si ustiona

    Scoppia un incendio alla festa di nozze, lo sposo tenta di spegnere il fuoco e si ustiona

  • Campobasso. Mamma e figlia di 15 anni morte in ospedale. Si sospetta l'intossicazione alimentare

    Campobasso. Mamma e figlia di 15 anni morte in ospedale. Si sospetta l'intossicazione alimentare

  • Addio a Brigitte Bardot, icona ribelle della Francia: dal cinema alla battaglia per gli animali

    Addio a Brigitte Bardot, icona ribelle della Francia: dal cinema alla battaglia per gli animali

  • Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

    Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

  • Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

    Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

  • Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione

    Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione

  • Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

    Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

  • Sci: da Livigno a Semmering, fine 2025 con i giovani talenti azzurri

    Sci: da Livigno a Semmering, fine 2025 con i giovani talenti azzurri

  • Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady

    Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady

Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

Garlasco, la super perizia: "compatibilità forte" con Dna di Sempio. I limiti della relazione

E' stata ufficializzata la perizia della genetista incaricata dalla procura di Pavia, che conferma la compatibilità del materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara, con quello di Andrea Sempio. Ma è impossibile individuare un unico soggetto

Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri

Della 27enne non si avevano notizie dal 24 novembre, nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua morte

Famiglia nel bosco, il Natale nella casa famiglia. Disposta perizia psichiatrica per i genitori

Famiglia nel bosco, il Natale nella casa famiglia. Disposta perizia psichiatrica per i genitori

La decisione dei giudici è stata una doccia fredda per i coniugi Trevallion. Nathan avrà un permesso speciale per stare con la famiglia nella comunità il giorno di Natale. Porterà regali in fibra naturale per i figli