Samurai Jay per la prima volta a Sanremo 2026 con “Ossessione”: testo e significato del brano in gara
24 febbraio 2026, ore 21:50
L’artista napoletano debutterà a Sanremo con un brano dal ritmo latino che racconta l’amore per la musica
Dopo il singolo “Halo”, diventato virale nell’estate 2025, tra i 30 artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore. L’artista porterà sul palco del Teatro Ariston “Ossessione” un brano urban pop con richiami al reggaeton e alle atmosfere cubane che «parla dell’ambizione, dell’ossessione sana e positiva di voler crescere e andare avanti a tutti i costi». Il brano «è stato creato nel mio stile di sempre, nella mia cameretta-studio. È nato in piena spontaneità, giocando con la musica insieme con i miei amici. Questo maledetto feeling è un amore, quello per la musica, che ti fa perdere il controllo, persistente come una malattia» racconta il rapper napoletano. Alla sua prima partecipazione alla kermesse sanremese, nella serata dedicata alle cover Samurai Jay porterà sul palco una re-interpretazione del brano “Baila morena", accompagnato da Belen Rodriguez e Roy Paci.
Il significato di “Ossessione”
Come spiegato dallo stesso Samurai Jay, il brano che presenterà sul palco dell’Ariston racconta «della sana ossessione, che può essere nei confronti di una donna, che in questo caso viene utilizzata come metafora, nei confronti della musica o verso la passione. Per tutti gli ambiziosi, la passione è un po’ come una benzina che ci porta ad andare avanti e a correre. È un brano di cui vado molto fiero, mi fa muovere e mi rende felice quando lo ascolto. Quindi spero di riuscire a trasmettere questo alle persone» rivela il rapper.
Gli autori di "Ossessione"
Ossessione
di G. Amatore - S. Sellitti - V. Coppola - L. Stocco
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management
(Italy)/Totally Imported/Thaurus Publishing/Copyright Control
Il testo di “Ossessione”
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling