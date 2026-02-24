Samurai Jay per la prima volta a Sanremo 2026 con “Ossessione”: testo e significato del brano in gara

24 febbraio 2026, ore 21:50

L’artista napoletano debutterà a Sanremo con un brano dal ritmo latino che racconta l’amore per la musica

Dopo il singolo “Halo”, diventato virale nell’estate 2025, tra i 30 artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore. L’artista porterà sul palco del Teatro Ariston “Ossessione” un brano urban pop con richiami al reggaeton e alle atmosfere cubane che «parla dell’ambizione, dell’ossessione sana e positiva di voler crescere e andare avanti a tutti i costi». Il brano «è stato creato nel mio stile di sempre, nella mia cameretta-studio. È nato in piena spontaneità, giocando con la musica insieme con i miei amici. Questo maledetto feeling è un amore, quello per la musica, che ti fa perdere il controllo, persistente come una malattia» racconta il rapper napoletano. Alla sua prima partecipazione alla kermesse sanremese, nella serata dedicata alle cover Samurai Jay porterà sul palco una re-interpretazione del brano “Baila morena", accompagnato da Belen Rodriguez e Roy Paci.


Il significato di “Ossessione”

Come spiegato dallo stesso Samurai Jay, il brano che presenterà sul palco dell’Ariston racconta «della sana ossessione, che può essere nei confronti di una donna, che in questo caso viene utilizzata come metafora, nei confronti della musica o verso la passione. Per tutti gli ambiziosi, la passione è un po’ come una benzina che ci porta ad andare avanti e a correre. È un brano di cui vado molto fiero, mi fa muovere e mi rende felice quando lo ascolto. Quindi spero di riuscire a trasmettere questo alle persone» rivela il rapper.


Gli autori di "Ossessione"

Ossessione

di G. Amatore - S. Sellitti - V. Coppola - L. Stocco

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/BMG Rights Management

(Italy)/Totally Imported/Thaurus Publishing/Copyright Control


Il testo di “Ossessione”

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente

Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

Marò che pena

Siamo sempre alle solite

Una tirata tutto il weekend

Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Tra noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

Io lo sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling


