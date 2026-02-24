Sanremo 2026, Francesco Renga presenta a RTL 102.5 “Il meglio di me” , il brano in gara al Festival

Francesco Renga è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontarci le sue emozioni in attesa della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Per l’undicesima volta, infatti, l’artista gareggerà nuovamente alla kermesse con il brano “Il meglio di me”. Ai microfoni di RTL 102.5, Francesco Renga ha raccontato: «Questo è l’undicesimo Festival per me e sto molto bene, sono pronto. È sempre un’emozione nuova ed è sempre una motivazione nuova, quindi ogni volta è qualcosa di diverso. Ogni Sanremo ha una motivazione specifica dietro, questa è la consapevolezza di essere a un punto di svolta, con un nuovo team, una nuova casa discografica, nuovi amici che mi danno una mano nel mio lavoro. Uscirò per ventinovesimo questa sera, darò un occhio a tutti i miei colleghi e a quello che succederà, però darò anche un occhio alla partita dell’Inter e mi auguro di salire sul palco a risultato ottenuto». “Il meglio di me” rappresenta una fotografia sincera e intensa di un momento significativo nella vita, artistica e personale, di Francesco Renga. Il brano nasce come un’intima riflessione sul percorso di crescita personale, in cui l’artista si confronta con le proprie fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri. È uno sguardo profondo dentro sé stesso, un passo verso il cambiamento e verso la capacità di offrire il meglio di sé nelle relazioni con gli altri e nella vita. «La canzone è importante per me perché rappresenta una bella svolta a livello di scrittura, di stile, vocale ma anche come tematica: racconta un mio percorso intimo e personale rispetto a quelle che sono le criticità che possono far crollare un uomo. Il testo è molto semplice, ma è stato difficile renderlo tale perché viviamo in un tempo in cui ti senti obbligato a vincere, a essere il numero uno, a mantenere uno standard altissimo e ad avere più hype e like. Rischi di crollare se non ce la fai, se non fai un percorso intimo che ti porta ad una consapevolezza. Quando riesci ad affrontare i tuoi mostri e le tue paure da solo, puoi portare all’altro il meglio di te perché il rischio è quello di proiettare sull’altro le paure e l’inadeguatezza. Portare un brano così sul palco di Sanremo è un modo per esorcizzare i tuoi mostri e i tuoi fantasmi» spiega Renga in diretta su RTL 102.5.





IL DUETTO CON GIUSY FERRERI

Nella serata di venerdì 27 febbraio dedicata alle cover, Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri si esibirà con “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro “Space Oddity” cantata in italiano da David Bowie, con un testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970. Sarà un emozionante omaggio a uno degli artisti più importanti di tutti i tempi David Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e allo stimatissimo paroliere della musica italiana, Mogol.





LIVE TEATRI 2026

Dopo aver attraversato l’Italia per tutta l’estate 2025 con oltre 30 concerti nelle principali città per celebrare i 20 anni di “Angelo”, Francesco Renga torna live nell’autunno 2026 in venue più intime con “LIVE TEATRI 2026”. Prodotto da Friends & Partners, il nuovo tour lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani e questa tournée sarà l’occasione per ripercorrere i maggiori successi della sua discografia. Le date partiranno da Milano il 3 ottobre, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre, a Roma il 9 ottobre, a Bari il 17 ottobre, a Legnano (MI) il 23 ottobre, a Firenze il 25 ottobre, a Mantova il 28 ottobre, a Brescia il 30 ottobre, a Torino il 31 ottobre, a Bologna il 3 novembre, per concludersi a Padova il 6 novembre.



