Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Paralisi blocchi e tafferugli in tutta Italia per lo Sciopero generale in solidarietà alla missione della Flotilla e a Gaza

IN 100MILA

A Milano gli organizzatori calcolano 100mila persone in corteo, che è partito questa mattina sulle note di Bella ciao e ha raggiunto la Tangenziale che è rimasta bloccata all'altezza di Lambrate. In 100mila anche a Bologna, dove una giovane donna colpita al volto da un lacrimogeno durante le manifestazioni di ieri sera è ricoverata all'ospedale Sant'Orsola con il rischio di una grave compromissione ad un occhio. Momenti di tensione anche oggi, con lanci di lacrimogeni in tangenziale. Chiusa la A14 tra Borgo Panigale e San Lazzaro nel capoluogo emiliano a causa delle manifestazioni. Treni cancellati e ritardi di ore a Roma Milano Napoli e Bologna.

A ROMA E NAPOLI

A Napoli, il corteo è arrivato in piazza del Plebiscito, mentre scriviamo le persone iniziano a defluire. Landini, leader della Cgil, ha parlato di oltre 100 piazze coinvolte. A Roma, sotto la guida del sindacalista e della leader del pd Schlein, e al grido “siamo tutti Global Sumud Flotilla”, i manifestanti, partiti questa mattina da piazza Vittorio, sono in 70 mila -secondo le forze dell’ordine (300 mila secondo gli organizzatori)- sono arrivati sulla tangenziale per poi occupare un tratto della A24, mentre l’afflusso è in aumento. La questura ha garantito la piena funzionalità della stazione Termini, dove sono stati riaperti alcuni varchi chiusi in precedenza. Lanciate uova contro il Ministero dei Trasporti durante la sfilata. A Torino i manifestanti si sono radunati per raggiungere le Officine grandi riparazioni, lo spazio devastato ieri durante un corteo, che era destinato ad ospitare oggi una serie di incontri con Ursula von der Leyen, Jeff Bezos e John Elkann. Dalla stazione di Mestre e a Venezia miglia di persone si sono messe in marcia per ricongiungersi a Ponte della Libertà

IN CENTRO ITALIA

La Sgc Firenze-Pisa-Livorno, la superstrada a quattro corsie che unisce la costa al capoluogo regionale, interamente bloccata a Pisa in entrambe le direzioni di marcia. Migliaia di manifestanti hanno invaso la carreggiata paralizzando il traffico sia in direzione mare sia verso Firenze. Il traffico è bloccato con inevitabili code e rallentamenti sulla viabilità alternativa. Intanto in città i poli universitari occupati al momento sono due: la facoltà di Lettere e la Scuola Normale. Il rettorato dell'ateneo è libero, mentre sono state evitate in mattinata le occupazioni di almeno altri due dipartimenti. Gli studenti invadono le piazze anche a Torino Genova Matera. Occupata la stazione di Cagliari.

GLI SCALI PORTUALI

Da questa mattina, molto problematica la situazione agli scali portuali. A Livorno il traffico commerciale è completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona del porto con mezzi pesanti e Tir intrappolati a causa dei manifestanti proPal che hanno invaso le carreggiate dalle 6 di questa mattina. Anche a Napoli continuano da questa mattina i disagi agli imbarchi con conseguenze sui collegamenti con le isole. Al porto di Salerno ci sono stati feriti tra i manifestanti e le forze dell’ordine a seguito degli scontri. Le proteste nelle città si intensificheranno nel pomeriggio. Botta e risposta tra Salvini e Landini: 'Paghi lui lo sciopero', 'ha minacciato brave persone, mai vista una cosa del genere'.



