Sciopero generale per la Palestina, il mondo del cinema si mobilita

Sciopero generale per la Palestina, il mondo del cinema si mobilita

Sciopero generale per la Palestina, il mondo del cinema si mobilita Photo Credit: Ansa

Mario Vai

22 settembre 2025, ore 11:30

Secondo i promotori, la mobilitazione rappresenta un’occasione importante per il comparto cinematografico di "fare la propria parte"

Anche il mondo del cinema italiano si unisce oggi, 22 settembre, al grande sciopero generale nazionale indetto per esprimere solidarietà al popolo palestinese e denunciare il ruolo dell’Italia nella collaborazione militare con Israele.

L'appello, partito nei giorni scorsi da lavoratori e collettivi del settore, invita autori, tecnici, produttori, distributori ed esercenti a fermarsi per una giornata, in segno di protesta contro la situazione nella Striscia di Gaza e le politiche di riarmo.

ANCHE IL CINEMA NON PUÒ RESTARE INDIFFERENTE

Secondo i promotori, la mobilitazione rappresenta un’occasione importante per il comparto cinematografico di "fare la propria parte", contribuendo simbolicamente – ma in modo visibile – a un'azione collettiva che attraversa l’intero Paese.

L’invito è chiaro: chiudere le sale cinematografiche per un giorno, sospendere le attività produttive e distributive, e partecipare alle manifestazioni previste in numerose città italiane. “Davanti all’orrore che si sta consumando, anche il nostro settore non può restare indifferente”, si legge nel comunicato diffuso dai promotori. “Il cinema è cultura, è racconto, è memoria. E oggi è tempo che prenda posizione. Chi fa il cinema, chi lo proietta, chi lo vive ogni giorno può dare un segnale importante”.

La protesta si inserisce nel più ampio sciopero generale lanciato da diverse categorie lavorative – dai portuali ai docenti, dai trasporti pubblici alla logistica – per chiedere l'interruzione di ogni legame istituzionale e militare con Israele.

Al centro della contestazione, in particolare, il memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele, che – secondo i promotori – renderebbe il nostro Paese il terzo fornitore di armi allo Stato ebraico.

MANIFESTAZIONI IN TUTTA ITALIA

Il coinvolgimento del mondo culturale, e in particolare del cinema, punta a sottolineare la necessità di un’opposizione trasversale alla violenza e al riarmo, capace di coinvolgere anche gli spazi della narrazione e dell’immaginario.

La partecipazione del settore cinematografico, con sale chiuse, produzioni ferme e professionisti in piazza, è pensata come un gesto forte e simbolico, capace di rompere il silenzio e stimolare un dibattito più ampio. In tutta Italia, oggi, sono attese manifestazioni e presìdi in decine di città.

I promotori invitano a scendere in piazza “con la Palestina nel cuore”, rivendicando un impegno collettivo e trasversale contro la guerra e per i diritti umani.


Argomenti

Gaza
Israele
Palestina
Sciopero 22 settembre

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Tom Holland colpito da una commozione cerebrale sul set di "Spider-Man": stop momentaneo alle riprese

    Tom Holland colpito da una commozione cerebrale sul set di "Spider-Man": stop momentaneo alle riprese

  • Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre 2025 il grande schermo a soli 3,50 euro in tutta Italia

    Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre 2025 il grande schermo a soli 3,50 euro in tutta Italia

  • La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni: ecco il programma dell’edizione 2025

    La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni: ecco il programma dell’edizione 2025

  • Jimmy Kimmel, bufera in Disney: tensioni e proteste dopo la sospensione

    Jimmy Kimmel, bufera in Disney: tensioni e proteste dopo la sospensione

  • Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema

    Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema

  • Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

    Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

  • La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione

    La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione

  • Come si è comportata Hollywood al box office estivo? Ecco i numeri dei principali film usciti negli ultimi mesi

    Come si è comportata Hollywood al box office estivo? Ecco i numeri dei principali film usciti negli ultimi mesi

  • Addio a Robert Redford, protagonista e regista che ha segnato la storia del cinema

    Addio a Robert Redford, protagonista e regista che ha segnato la storia del cinema

  • Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

    Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

La pellicola racconta la storia di sei personaggi, tutti accomunati da fragilità e insicurezze affettive

82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Kathryn Bigelow e Noah Oppenheim presentano “A House of Dynamite” a RTL 102.5

Nel corso di “Miseria e nobiltà”, la regista e lo sceneggiatore hanno presentato la pellicola in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

82. Mostra del Cinema di Venezia: Piero Pelù e Francesco Fei presentano “Piero Pelù. Rumore dentro” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Piero Pelù e Francesco Fei presentano “Piero Pelù. Rumore dentro” a RTL 102.5

Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, il protagonista e il regista hanno presentato il film fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025