Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

Il conflitto tra la Casa Bianca e la banca centrale americana è uscito definitivamente dai confini dello scontro politico per entrare in un terreno inesplorato e potenzialmente destabilizzante. Negli Stati Uniti non si era mai visto un presidente della Federal Reserve finire al centro di un’indagine penale mentre è ancora in carica. Eppure è quanto sta accadendo a Jerome Powell, chiamato a rispondere di presunte dichiarazioni fuorvianti rese al Congresso sui costi di un maxi progetto edilizio che riguarda il quartier generale della Fed a Washington.

IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO

L’iniziativa del Dipartimento di Giustizia, che intende accertare se Powell abbia omesso o distorto informazioni sull’aumento dei costi della ristrutturazione, valutata complessivamente intorno ai 2,5 miliardi di dollari, è stata interpretata da molti osservatori come un atto di forte pressione politica. Da tempo Donald Trump contesta apertamente la linea monetaria della banca centrale, accusata di mantenere i tassi d’interesse troppo alti e di frenare la crescita economica. L’apertura di un’inchiesta penale rappresenta un salto di qualità nello scontro, con il rischio di incrinare uno dei pilastri dell’assetto istituzionale americano: l’indipendenza della Fed.

LA REAZIONE DI POWELL

Powell ha reagito immediatamente con un messaggio pubblico dai toni netti. Pur ribadendo il rispetto per lo Stato di diritto e per il ruolo di controllo del Congresso, il presidente della banca centrale ha definito l’iniziativa giudiziaria come parte di una strategia più ampia di intimidazione. A suo giudizio, le accuse non riguardano realmente il progetto edilizio o la trasparenza amministrativa, ma sono una ritorsione per le decisioni della Fed sui tassi, adottate – ha sottolineato – esclusivamente nell’interesse dell’economia e non secondo le preferenze politiche del presidente.