Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Ministero dell'istruzione e del merito

Ministero dell'istruzione e del merito Photo Credit: Ministero dell'istruzione e del merito

Redazione Web

14 gennaio 2026, ore 19:00

Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla sicurezza degli studenti nei mesi invernali.

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni degli edifici scolastici e sulla sicurezza degli studenti nei mesi invernali.

  Ieri, nell’istituto Comprensivo Capuana di Palermo, nel plesso Turrisi, una studentessa ha accusato un malore a causa del freddo intenso all’interno dei locali scolastici. Dopo le vacanze natalizie il problema in alcuni istituti della città di Palermo e province persiste da tempo e in molto casi la situazione è sempre più grave: con aule al limite della praticabilità, e temperature incompatibili con il diritto allo studio, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli impianti sono spessi rotti oppure completamenti assenti o funzionano parzialmente come accade anche nell’istituto superiore Vittorio Emanuele. Molte criticità invece vengono riscontrate nell’Istituto Sturzo di Bagheria, l’Istituto Gioeni Trabia e l’Istituto Comprensivo Vittorio Emanuele III. Intanto gli studenti fanno sentire la propria voce: . ieri hanno preso parte a una protesta gli studenti dell’istituto Regina Margherita, indirizzo musicale plesso Guzzetta, in seguito a un guasto ai termosifoni risolto fortunatamente in mattinata. Oggi, invece, gli studenti dell’istituto Pareto hanno mostrato il loro dissenso a causa del disagio ormai diffuso. I sindacati dalla Flc Cgil Palermo e dalla Fillea Cgil hanno registrato positivamente l’avvio dei lavori presso l’Istituto Comprensivo Uditore Setti Carraro precisando però che” gli interventi emergenziali non sono più sufficienti ma che occorre un incontro al comune di Palermo per ottenere una mappatura completa e aggiornata dello stato di tutti gli edifici scolastici".

Il parere dei sindacati

 La Flc Cgil Palermo e Fillea Cgil chiedono trasparenza sulla manutenzione scolastica. I segretari generali Fabio Cirino e Piero Ceraulo dopo l’accaduto hanno dichiarato: “Sappiamo che l’amministrazione sta intervenendo per ripristinare l’impianto. Il nostro appello si aggiunge alle numerose segnalazioni già inoltrate nelle scorse settimane e intende dare voce alle ulteriori criticità che continuano ad emergere quotidianamente. In alcuni istituti gli impianti di riscaldamento risultano rotti e vetusti, in altri completamente assenti, mentre in diversi casi i problemi riguardano l’avvio, la gestione e la regolazione degli impianti esistenti. Le amministrazioni competenti, il Comune di Palermo per gli istituti comprensivi e la Città metropolitana per le scuole secondarie di secondo grado, faticano ad intervenire con la necessaria tempestività, anche a causa dell’elevato numero di richieste e della condizione strutturale fortemente compromessa di molti edifici scolastici”.


Argomenti

istituto comprensivo capuana
malore
palermo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan

    Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan

  • eroCaddeo a RTL 102.5: “Da quando è finito X-Factor ho lavorato al disco e ad aprile inizierà il tour. Conoscere il pubblico che mi ha supportato sarà molto bello”

    eroCaddeo a RTL 102.5: “Da quando è finito X-Factor ho lavorato al disco e ad aprile inizierà il tour. Conoscere il pubblico che mi ha supportato sarà molto bello”

  • Fumetti: è morto Scott Adams, creatore di Dilbert, metafora amara dell'impiegato moderno

    Fumetti: è morto Scott Adams, creatore di Dilbert, metafora amara dell'impiegato moderno

  • La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

    La preside e la bidella ex pendolare, una vicenda che avrà la conclusione in tribunale per stalking

  • Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

    Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni

  • Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

    Fausto Lama a RTL 102.5: “Volevo chiudere il mio percorso precedente e volevo raccontarlo con una canzone. Ora la musica è centrale per me e questa è la cosa che mi rende più felice”

  • Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

    Scontro Trump-Powell: indagine penale sulla Fed scuote mercati e mette a rischio l’indipendenza monetaria Usa

  • Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

    Il Buen Camino di Checco Zalone prosegue, il primato degli incassi di sempre è ormai a pochi passi

  • Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

    Antonio Tajani a RTL 102.5: “Grati a Rodriguez, ora lavoriamo per liberare gli altri”

  • Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

    Trent’anni fa la nascita del Tamagotchi, l’evoluzione di un’icona pop

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa

Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco

Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita

Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita

La vittima, 40 anni, è una nota imprenditrice della zona, è stata colpita con almeno sei coltellate

Scoppia un incendio alla festa di nozze, lo sposo tenta di spegnere il fuoco e si ustiona

Scoppia un incendio alla festa di nozze, lo sposo tenta di spegnere il fuoco e si ustiona

Paura nell'Avellinese, fiamme dalle scintille delle 'fontane' sulla torta. Lo sposo ha riportato ustioni alla mano e alla testa, alcuni degli invitati sono rimasti intossicati dal fumo