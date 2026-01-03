Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0





COMO-UDINESE 1-0

Al Sinigaglia il Como ha inaugurato la 18ª giornata di Serie A con una prestazione tatticamente convincente, piegando l’Udinese per 1-0 grazie al rigore trasformato da Lucas Da Cunha al 18′. La svolta è arrivata quando Jakub Piotrowski ha commesso una trattenuta in area su Alberto Moreno, consentendo all’arbitro di concedere il penalty: Da Cunha non ha tremato e ha spiazzato Daniele Padelli, sbloccando il match. Nel primo tempo la squadra di Fabregas ha imposto il proprio ritmo, dominando il possesso palla e creando più occasioni, con Jesus Rodriguez e Maxi Perrone pericolosi nelle rispettive conclusioni che non hanno però trovato la via del raddoppio. Nella ripresa l’allenatore Runjaic ha provato a cambiare marcia inserendo Lennon Miller e altri elementi dalla panchina, l’Udinese ha alzato il baricentro cercando il pari senza però capitalizzare sulle poche palle goal create, è stato annullato un gol per fuorigioco a Zaniolo al 57esimo. Il Como, ha saputo gestire con ordine e concentrazione il vantaggio fino al triplice fischio, consolidando così i tre punti fondamentali in ottica classifica.





JUVENTUS-LECCE 1-1

All’Allianz Stadium la Juventus produce gioco, pressione e occasioni, ma deve accontentarsi di un pareggio amaro contro il Lecce. Il primo tempo è a senso unico: la squadra di casa comanda il possesso, attacca con continuità e sfiora più volte il vantaggio, trovando però sulla propria strada imprecisione e sfortuna, come dimostra il palo colpito da David. Proprio nel momento migliore dei bianconeri, arriva la doccia fredda: in pieno recupero, un errore di Cambiaso apre la strada al Lecce, che alla prima conclusione verso la porta trova il gol con Banda, gelando lo Stadium. La reazione della Juventus è immediata dopo l’intervallo. Bastano pochi minuti della ripresa per ristabilire l’equilibrio, grazie all’inserimento vincente di McKennie, bravo a finalizzare una manovra insistita. L’inerzia torna tutta dalla parte dei padroni di casa, che hanno l’occasione perfetta per completare la rimonta: rigore conquistato da Yildiz, che lascia il pallone a David, ma l’attaccante si fa ipnotizzare dal portiere salentino. Nel finale l’assedio è totale: al 94’ Yildiz colpisce un altro palo e sulla ribattuta Openda spreca clamorosamente a porta spalancata. Il risultato non cambia e la Juventus resta quinta, ancora lontana dalla zona Champions.





ATALANTA-ROMA 1-0

L'Atalanta torna alla vittoria, supera 1-0 la Roma e si rilancia nella corsa a un posto in Europa per la prossima stagione. La prima occasione da gol della partita arriva al 7'. Ederson sbaglia il retropassaggio verso Carnesecchi e mette Dybala in porta. L'argentino però non calcia subito e alla fine appoggia dietro per Ferguson, che ci prova due volte: il primo tiro è respinto da Carnesecchi di piede, il pallonetto successivo è invece salvato di testa sulla linea da Djimsiti. Al 12' Atalanta in vantaggio: Svilar perde il pallone in uscita da corner e Scalvini segna a porta vuota. Al 20' Zalewski e Scamacca combinano bene e permettono a Ederson di calciare dal limite dell'area di sinistro. La respinta finisce sui piedi di Zalewski, che di destro calcia male davanti a Svilar, tiro schiacciato e palla fuori alla destra del portiere. Al 28' gol annullato a Scamacca con un gran colpo di testa su cross di Bernasconi. Dopo un lungo check al Var, è stato chiamato Fabbri al monitor ed è stato rilevato un fuorigioco dell'attaccante all'inizio dell'azione in fase di disturbo su Hermoso. Ad inizio ripresa Roma vicina al pari, con Ferguson che in area riceve una sponda di testa di Koné, spalle alla porta stoppa di petto, palleggia e calcia di destro, gran riflesso in tuffo di Carnesecchi, che poi blocca il tentativo di tiro di Mancini smorzato dalla sua difesa. All'8' spunto di Soulè, sempre sul lato destro dell'area, se ne va ad Ahanor e poi tenta il tiro da posizione defilatissima. Carnesecchi copre bene il primo palo e respinge. Il secondo tempo non regala altre grandi emozioni, se non allo scadre un contropiede di Scamacca che Svilar riesca ad intercettare.









GENOA-PISA 1-1, SASSUOLO-PARMA 1-1

Pareggio nel derby tra Sassuolo e Parma. Thorstvedt sblocca la partita per i padroni di casa al 12’: il norvegese anticipa Valenti di testa e incorna Corvi, sull’assist di Walukiewicz. Il vantaggio dei padroni di casa dura però solo fino al 24’, quando Pellegrino pareggia i conti con un bel sinistro a giro da fuori area. Sempre l’argentino chiama poi Muric a una parata provvidenziale in apertura di ripresa, prima del palo esterno scheggiato da Doig al 49’. Pari anche fra Genoa e Pisa. I rossoblù passano in vantaggio al 12' con Colombo che dal limite infila con un rasoterra la palla dell'1-0. Al 37' però il portiere del Genoa, Leali, esce su una punizione a spiovere da sinistra di Angori. Colpisce la sfera ma anche Vasquez, che sembrerebbe spinto però da Canestrelli, sul pallone si avventa Leris che a porta vuota pareggia. Nella ripresa un colpo di testa di Thorsby che Semper salva deviando in tuffo e togliendo dall'angolino basso è l'unica emozione.



