Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei

NAPOLI-ROMA 2-2

Un pareggio emozionante, con entrambe le squadre che nel finale hanno cercato la vittoria. I partenopei conservano tre punti di vantaggio sui giallorossi, la cui crescita è comunque certificata. Partita decisa dagli acquisti del mercato invernale. Primo tempo a forti tinte giallorosse: è la Roma a portarsi quasi subito in vantaggio con Malen, è la Roma a giocare meglio e a fare la partita. Il difetto della squadra di Gasperini è non concretizzare; e puntuale prima dell'intervallo è arrivato il pareggio dei partenopei, con il gol dell'ex: Spinazzola, che indovina un gran tiro dalla distanza. Gara più equilibrata nella ripresa: bravo Svilar su Spinazzola, poi un fallo in area di Rrahmani su Wesley manda Malen sul dischetto: 1-2. La reazione del Napoli è firmata da Allison Santos, prima un rasoterra disinnescato da Svilar, poi il gol del 2-2. In sintesi: la Roma sta crescendo, il Napoli ha cuore.

TORINO-BOLOGNA 1-2

Il Bologna torna a riassaporare la vittoria dopo tante delusioni. Il Toro non riesce a uscire dalla mediocrità di un'altra stagione anonima. I granata hanno giocato in un ambiente difficile, con lo stadio semivuoto visto che la maggior parte dei tifosi è rimasta fuori per protesta. Emozioni concentrate nel secondo tempo. E' il Bologna a scattare in avanti con il gol che in un primo momento sembra di Moro, che in realtà non tocca il pallone, la deviazione decisiva è di Vlasic, quindi è autorete. Dopo un paio di occasioni non sfruttate dai rossoblu, è lo stesso Vlasic a riscattarsi e a segnare il punto dell'1-1. Ma è il Bologna a riportarsi avanti con un bel gol di Castro, abilissimo a proteggere il pallone in area per poi metterlo in rete con un tocco da biliardo. La spinta granata nel finale, piuttosto timida, non ha prodotto risultati.





UDINESE-SASSUOLO 1-2

Un ribaltone in 40 secondi: tanto è passato tra il pareggio del Sassuolo e il vantaggio degli emiliani. Si era a inizio ripresa, l’Udinese era avanti 1-0 per il bel gol di Solet segnato al decimo minuto del primo tempo. All’undicesimo del secondo tempo pareggia Laurientè, palla a centrocampo, ripartenza Sassuolo e rete di Pinamonti. I friulani poco dopo troverebbero il 2-2 con Bertola, ma tutto viene cancellato da un tocco di mano scovato dal VAR. Il Sassuolo raggiunge l’Udinese a quota 32, tranquilla metà classifica

PARMA-VERONA 2-1

Un successo last minute, meritato ma sofferto: il Parma si porta a + sul terzultimo posto. Il Verona resta ultimo, ha eroicamente resistito in inferiorità numerica, ma è caduto a un passo dal traguardo. Avvio in discesa per i ducali: dopo tre minuti gran gol di Bernabè. Poco dopo il Verona resta in dieci per l’espulsione di Orban. I ducali sembrano padroni e sfiorano il raddoppio. Ma prima dell’intervallo un guizzo di Bowie porta al rigore che Harroui insacca per il pareggio. La ripresa è un assedio del Parma: traversa di Strefezza, grande occasione per Bernabè. Quando sembra che la partita sia stregata, ecco l’imperioso stacco di testa di Pellegrino al 92esimo: palla in rete e festa grande al Tardini.



