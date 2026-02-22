Serie A, il Milan cade a san Siro contro il Parma e l'Inter vola a + 10. La Roma raggiunge il Napoli

Paolo Pacchioni

22 febbraio 2026, ore 22:39

Questi i risultati della domenica: Milan-Parma 0-1, Roma-Cremonese 3-0, Atalanta-Napoli 2-1, Genoa-Torino 3-0. Posticipi del lunedì saranno Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese

MILAN-PARMA 0-1

I rossoneri in pochi giorni hanno visto raddoppiare il distacco dall’Inter capolista: ora i punti di ritardo sono dieci. I ducali festeggiano la terza vittoria consecutiva, che li allontana ulteriormente dalla zona calda. Il Milan ancora una volta è andato in difficoltà contro un avversario chiuso in difesa. Dopo un primo tempo al piccolo trotto, nella ripresa i rossoneri avevano cercato di alzare i giri, non sono stati fortunati sul palo interno colpito da Leao. E a dieci minuti dal novantesimo sono stati infilzati dal colpo di testa di Troilo su corner: gol inizialmente annullato dall’arbitro per una presunta carica su Maignan, il Var non ha individuato falli sul portiere francese. L’assedio finale dei rossoneri ha portato solo un tiro di Fulkrug, fuori di poco dopo la deviazione di un difensore. A inizio partita infortunio di Loftus-Cheek, uscito per un colpo sul volto in uno scontro di gioco: si è fratturato la mascella, verrà operato.


ROMA-CREMONESE 3-0

La Roma irrompe in zona Champions: raggiunto il Napoli, Juventus spedita a - 4 e lo scontro diretto di domenica prossima sarà l'occasione per scavare un solco. la Cremonese ha resistito per un'ora, ora la Fiorentina può raggiungerla. Primo tempo senza troppe emozioni: grigiorossi chiusi, padroni di casa senza ritmo e cattiveria. Unico squillo: un colpo di testa di Mancini con palla sulla traversa. Quando nella ripresa l'Olimpico inizia a percepire le difficoltà della sfida, arriva il gol di Cristante: grande torsione e colpo di testa vincente su corner di Pellegrini. Aperto il varco, la Roma ha più spazi e cerca il raddoppio. Anche il 2-0 arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, rete di Ndicka. Solo negli ultimi dieci minuti la Cremonese alza il baricentro: grande uscita di Svilar su Vardy per blindare il risultato. Partita chiusa dal terzo gol di Pisilli. 

ATALANTA-NAPOLI 2-1

Il napoletano Palladino scuce lo scudetto dal petto dei partenopei, ora in ritardo di 14 punti dalla capolista Inter. E l’Atalanta sogna l’Europa, insieme al Como a un solo punto dalla Juventus. A Bergamo è stata partita dai due volti. Il Napoli ha dato l’impressione di tenerla in pugno: in vantaggio per il gol di testa di Beukema, la squadra di Conte è sembrata sul punto di poter raddoppiare: prima dell’intervallo il Var ha (giustamente) tolto un rigore a Hojlund, a inizio ripresa annullato (in modo piuttosto discutibile) un gol di Gutierrez. Superata la fase critica, l’Atalanta – con i cambi- ha giocato alla grande l’ultima mezzora: Pasalic ha segnato il gol del pareggio, Samardzic ha siglato la rete del sorpasso.


GENOA-TORINO 3-0

Il Genoa batte il Toro, lo raggiunge e lo inguaia. Daniele De Rossi si gode una domenica di festa dove ha raccolto i frutti seminati. Marco Baroni invece vede vacillare la sua panchina: dopo la partita non si è presentato in sala stampa e in silenzio sono rimasti anche i vertici societari. Chi non è stato zitto sono i tifosi granata, che hanno contestato squadra, allenatore e dirigenti. A Marassi partita indirizzata già nel primo tempo dai gol di Norton-Cuffy e di Ekuban. Prima dell’intervallo Torino in dieci per l’espulsione di Ilkhan. Nella ripresa il tris di Messias ha fatto calare il sipario. Sulla partita e forse anche su Baroni.


