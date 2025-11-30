Serie A, il Napoli vince a Roma e raggiunge il Milan in vetta; e la doppietta di Lautaro rilancia l'Inter

ROMA-NAPOLI 0-1

Il Napoli torna a vincere in trasferta dopo più di due mesi, la Roma perde un altro scontro diretto. Antonio Conte espugna l'Olimpico con merito e raggiunge Allegri in testa alla classifica. Un punto sotto Milan e Napoli ci sono proprio la Roma e l'Inter. Partenopei più pericolosi nella prima mezzora: Svilar esce su Lang, Di Lorenzo manda sull'esterno della rete, respinto dal portiere romanista anche un tiro cross di Lang. Quando la Roma da l'impressione di guadagnare qualche metro, viene infilzata dal contropiede solitario di Neres: 1-0 Napoli all'intervallo. Nella ripresa la Roma occupa la metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma stenta a pungere. L'occasione importante ce l'ha Baldanzi al novantesimo, sul cui tiro è bravo Milinkovic Savic.

PISA-INTER 0-2

All’Inter si chiedeva una risposta dopo le sconfitte con Milan e Atletico. La risposta è arrivata: magari è stata un po’ stentata, non proprio fluida, ma comunque efficace. E non è banale il fatto che sia stata decisiva la doppietta di Lautaro Martinez, il capitano recentemente apparso appannato e sostituito due volte in quattro giorni, che intanto ha superato Sandro Mazzola nella classifica dei marcatori nerazzurri. Il Pisa, specie in casa, è avversario ostico: subisce pochissimo e appena può cerca di piazzare il colpo. Per un’ora la partita è filata via sul piano dell’equilibrio. L’Inter ha condotto le danze, ma anche i padroni di casa hanno saputo rendersi pericolosi. A metà ripresa la svolta: Pio Esposito- appena entrato- ha fornito un assist che Lautaro ha scaricato sotto la traversa. Poco dopo l’attaccante argentino, appostato sul secondo palo, ha trasformato in gol una idea di Barella. In sintesi: a Pisa l’Inter è stata un po’ meno bella, però ha vinto. Pio Esposito – con l’assist decisivo- ha festeggiato il Premio Manlio Scopigno ricevuto ieri.





ATALANTA-FIORENTINA 2-0

Dopo il successo di Francoforte in Champions, i bergamaschi si rilanciano anche in campionato. Chi invece proprio non riesce a uscire dalla crisi sono i viola: Paolo Vanoli fin qui non è riuscito a invertire la rotta e la classifica fa sempre più rima con emergenza. Quando le cose vanno male, anche gli episodi sono penalizzanti. A Bergamo la Fiorentina non ha approcciato male la partita, per una mezzoretta ha tenuto bene il campo. Poi ha segnato l'Atalanta, con un tiro-cross di Kossounou finito in rete. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio di Lookman. I viola hanno cercato di rientrare in partita, c'è anche stato un palo di Kean, ma alla fine ad esultare è stato Raffaele Palladino: un anno fa con i viola era al secondo posto della classifica, ora sta cercando di riportare in alto la Dea.