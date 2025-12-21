Serie A, l'Atalanta batte in extremis il Genoa, la Fiorentina trova la prima vittoria, vince anche il Torino, pareggio pirotecnico tra Cagliari e Pisa

Redazione Web

21 dicembre 2025, ore 22:58

La Dea fa 1 a 0 contro il Grifone grazie al goal di Hien allo scadere. La Viola asfalta l'Udinese 5-1, bene anche i Granata che di misura superano il Sassuolo, mentre i Sardi pareggiano contro il Pisa

GENOA - ATALANTA 0-1

L’Atalanta conquista una vittoria di misura a Marassi contro un Genoa rimasto in inferiorità numerica fin dai primi minuti per l’espulsione di Leali. Nonostante l’uomo in meno, i rossoblù mostrano grande attenzione difensiva e riescono a rendersi pericolosi in più occasioni, mettendo in difficoltà la Dea per gran parte della gara. La squadra di Gasperini mantiene a lungo il controllo del gioco, costruisce diverse occasioni ma fatica a trovare il gol, anche grazie alle buone risposte del portiere genoano e a qualche imprecisione sotto porta. Nel secondo tempo il Genoa parte con coraggio e sfiora il vantaggio colpendo anche un palo, mentre l’Atalanta continua a spingere senza sbloccarsi. Quando il match sembra destinato allo 0-0, nei minuti di recupero arriva il colpo decisivo: Hien segna di testa regalando l’1-0 finale. Con questo successo l’Atalanta sale al nono posto a quota 22 punti, avvicinando la Lazio.


FIORENTINA - UDINESE 5-1

La Fiorentina si sblocca davanti al proprio pubblico e travolge l’Udinese con un netto 5-1, centrando al Franchi la prima vittoria stagionale in Serie A. I viola restano ultimi, ma salgono a 9 punti, mentre i friulani rimangono fermi a quota 21 all’undicesimo posto. La gara si indirizza subito: dopo pochi minuti Okoye tocca il pallone con la mano fuori area su Kean e viene espulso, lasciando l’Udinese in inferiorità numerica dall’8’. I padroni di casa prendono campo e sbloccano il risultato con una punizione di Mandragora, prima di allungare con il gran sinistro all’incrocio di Gudmundsson. Nel recupero del primo tempo arriva anche il terzo gol firmato Ndour di testa. Nella ripresa Kean sale in cattedra: segna due volte, intervallato dal momentaneo 3-1 di Solet, chiudendo una serata finalmente sorridente per la Fiorentina.


SASSUOLO - TORINO 0-1

Il Torino espugna Reggio Emilia superando il Sassuolo nella gara valida per la 16ª giornata di Serie A, trovando il successo di misura grazie a un calcio di rigore realizzato da Vlasic nella ripresa. I granata salgono così a quota 20 punti, portandosi al dodicesimo posto, mentre i neroverdi restano fermi a 21 in decima posizione. La partita si sviluppa su binari di equilibrio, con poche occasioni degne di nota nel primo tempo: al 28’ un contatto in area tra Doig e Adams porta inizialmente al penalty per il Torino, poi cancellato dal Var per un fallo precedente di Tameze su Matic. Nella ripresa il ritmo resta basso fino all’episodio decisivo: Doig commette un fallo netto su Simeone e questa volta l’arbitro indica il dischetto, dal quale Vlasic non sbaglia. Nel finale il Torino controlla e sfiora anche il raddoppio, difendendo con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.


CAGLIARI - PISA 2-2

Un pareggio pirotecnico, divertente e sostanzialmente equo. Un punto a testa, nessuna delle due squadre svolta, ma entrambe fanno un piccolo passo verso la salvezza. La partita ha cambiato direzione più volte: meglio il Pisa nel primo tempo. Toscani pericolosi già dopo un paio di minuti con una punizione di Tramoni, che poi si è visto negare il gol da una bella parata di Caprile. Nel primo tempo sardi vicini al gol solo con un tiro a giro di Gaetano, fuori di poco. Prima dell’intervallo il vantaggio dei toscani, con un rigore trasformato da Tramoni. Nel secondo tempo torna in campo un Cagliari diverso, che bussa una prima volta con Sebastiano Esposito ( tiro alto). Il pareggio lo segna Folorunsho con un bel tuffo di testa, il sorpasso lo sfiora Deiola poi lo firma Kiliksoj con una rasoiata da quindici metri. Il Pisa non si arrende e al minuto 89 trova il pareggio con Moreo.


Argomenti

atalanta
cagliari
calcio
fiorentina
genoa
pisa
sassuolo
serie a
torino
udinese

Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

Domani penultimo match dei gironi di qualificazione ai Mondiali contro la Moldavia. Domenica in programma la sfida contro la Norvegia

Champions League. La Juve la spunta sul Bodo Glimt. A Napoli ci pensa McTominay, Qarabag battuto

Champions League. La Juve la spunta sul Bodo Glimt. A Napoli ci pensa McTominay, Qarabag battuto

Per i partenopei un 2-0 che fa risalire la classifica. Tre punti preziosi anche per la Juventus che batte 3-2 i norvegesi del Bodo

Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

Rangers-Roma, è terminata 0-2 e Bologna-Brann 0-0. In Conference League, Magonza ha battuto Fiorentina 2-1