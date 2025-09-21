Serie A, la Roma vince il derby , torna al successo l'Inter, volano Como e Atalanta

INTER-SASSUOLO 2-1

Per i nerazzurri era importante tornare a vincere e i tre punti sono arrivati. Ma è stato un successo con il fiatone. La colpa è delle tante occasioni sprecate dall'Inter: squadra troppo leziosa e poco efficace, ha fatto la partita ma ha avuto il torto di tenere in bilico il risultato fino alla fine. Il match - quasi dominato- andava chiuso prima. L'1-0 è arrivato piuttosto presto, al 14esimo, con Dimarco servito da Sucic. Pio Esposito- generoso- ha sprecato qualche chance, ma è stato bravo anche il portiere del Sassuolo Muric. Come decisivo è risultato l'interista Josep Martinez, miracoloso su un colpo di testa di Pinamonti e sicuro su Berardi. Il raddoppio di Carlos Augusto all'80esimo ( con deviazione di Muharemovic) sembrava aver sistemato le cose. Ma tre minuti più tardi la rete di Cheddira ha accorciato le distanze e ha tenuto san Siro in apprensione fino alla fine





LAZIO-ROMA 0-1

Lorenzo Pellegrini sembrava fuori dai progetti giallorossi. E’ rimasto e ha deciso il derby. Suo il gol che ha deciso la partita, al 38esimo minuto del primo tempo: tutto nasce da un errore in disimpegno di Tavares, assist di Soulè e gol del figliol prodigo. La Roma respira e festeggia, la Lazio mastica amaro perché avrebbe meritato il pari, ma intanto è alla terza sconfitta su quattro partite di campionato. I biancocelesti hanno avuto almeno un paio di occasioni importanti: con Dia che ha sparato alto dopo un contropiede e con Cataldi che in pieno recupero ha colpito il palo esterno, con la Lazio che a quel punto era in dieci per l’espulsione di Belayane.

TORINO-ATALANTA 0-3

Chi si aspettava una Atalanta ridimensionata dalla pesante sconfitta di Champions contro il Paris Saint Germain si è dovuto ricredere. In campionato la Dea vola: dopo i quattro gol rifilati al Lecce, ecco il tris calato in casa del Torino. E si è sbagliato anche chi pensava che i granata avessero risistemato la loro difesa dopo l’imbarcata della prima giornata contro l’Inter: oggi si sono riviste le stesse amnesie. I bergamaschi ne hanno approfittato, chiudendo il discorso già nel primo tempo: tre gol in otto minuti. Bello lo 0-1 al volo di Krstovic, rocambolesco il raddoppio di Sulemana, definitivo lo 0-3 ancora di Krstovic. Il Toro nella ripresa ha cercato di tornare in partita, ma Zapata si è fatto parare un rigore da Carnesecchi. E nel finale si è visto in campo Lookmann, prove di pace con la società. Torino contestato dai tifosi, nel mirino soprattutto il presidente Cairo.

FIORENTINA-COMO 1-2

I viola non decollano, i lariani continuano a volare. Finisce in parità la sfida del Franchi. La Fiorentina è partita meglio e per mezzora ha dato l’impressione di poter vincere: gara sbloccata già dopo cinque minuti con Rolando Mandragora, che ha spedito in rete una respinta della barriera sulla sua precedente punizione dal limite; Moise Kean ha avuto un paio di occasioni per il raddoppio. Poi con il passare dei minuti è cresciuto il Como: alla fine del primo tempo assegnato poi tolto dal Var un rigore e annullato un gol di Diego Carlos. Nella ripresa la squadra di Fabregas ha pareggiato con Kempf di testa e in pieno recupero è arrivato il gol del sorpasso di Addai, con un rasoterra forte sul primo palo.



