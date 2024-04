Sicurezza, domani sciopero di Cgil-Uil e in Emilia Romagna raddoppia la protesta: “Basta morti sul lavoro”

Domani è il giorno dello sciopero generale di Cgil e Uil per sollecitare il governo ad adottare misure più incisive sulla sicurezza sul lavoro.





La protesta

La protesta sarà di 4 ore in nei settori privati (il comparto pubblico è escluso, mentre nell'edilizia sarà di 8 ore). Lo sciopero, segnato dalla tragedia nella centrale elettrica di Suviana (Bologna), si articolerà con manifestazioni nei territori. Dopo l'ennesima strage le due confederazioni sindacali hanno deciso di estendere a 8 ore l'astensione dal lavoro in Emilia Romagna, sia nel privato che nel pubblico, con un'iniziativa in piazza XX settembre a Bologna (ore 9). Con la stessa motivazione i metalmeccanici di Fiom e Uilm Milano avevano deciso di incrociare le braccia per 8 ore. Il prefetto ha però precettato i dipendenti dell'Atm a causa della concomitanza con la presenza in città dei ministri dei Trasporti del G7 e della partita di calcio tra Milan e Roma per l'andata dei quarti di finale dell'Europa League. I lavoratori di Trenord (servizio regionale ferroviario) potranno invece aderire allo sciopero.





La piattaforma

La piattaforma rivendicativa ha tre obiettivi: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione di Brescia. E' previsto un corteo, con concentramento in piazzale Cesare Battisti alle 8.30, che attraverserà le vie della città e arriverà in piazza Paolo VI dove il leader sindacale terrà il comizio conclusivo. Il numero uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà invece a Roma dove, con inizio alle 10, terrà un'assemblea con i lavoratori del settore trasporti all'interno del deposito Atac di Grottarossa in via della Stazione di Grottarossa. Nel trasporto ferroviario lo sciopero per gli addetti alla circolazione dei treni è dalle 9.01 alle 13. Viene assicurata la fascia di garanzia tra le 6 e le 9. I lavoratori degli appalti ferroviari di terra e viaggiante si fermeranno per il secondo mezzo turno di lavoro. Trenitalia e Italo riferiscono che Frecce e Intercity circoleranno regolarmente. Nel trasporto pubblico locale lo stop sarà di 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia. A Roma metro, tram e bus si fermeranno dalle 20 a mezzanotte; Torino 18-22; Bologna 13-16.30; Genova 13-17; Firenze 18-22; Napoli 9-13; Bari 19.30-23.30. Nel trasporto marittimo il personale di bordo si asterrà dal lavoro nella prima metà della giornata. Dallo sciopero è escluso l'intero settore del trasporto aereo.





Suviana

E a Suviana si è recato il ministro del Lavoro Elvira Calderone, la quale ha ringraziato i soccorritori e ha espresso la vicinanza dello Stato ai familiari delle vittime. Dal suo canto il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha garantito che verrà fatta piena luce sull’accaduto. Pure la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Suviana ha portato la solidarietà dei Dem, ed è stato omaggio alle vittime della strage anche in Parlamento, sia alla Camera sia al Senato.