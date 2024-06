I ballottaggi alle amministrative al centrosinistra che conquista i centri più importanti da Firenze a Bari, Potenza e Campobasso, Lecce al centrodestra

Il centrosinistra si avvia alla vittoria in tutti i 6 comuni capoluogo di regione al voto ai ballottaggi delle amministrative in 105 comuni. Dopo aver conquistato al primo turno Cagliari, strappata al centrodestra con Massimo Zedda. Nei ballottaggi si conferma a Bari con Vito Leccese e Firenze con Sara Funaro, che è anche la prima donna ad occupare la poltrona di primo cittadino nel capoluogo toscano. Infine strappa al centrodestra Perugia con Vittoria Ferdinandi, Potenza con Vincenzo Telesca e si avvia alla vittoria anche a Campobasso, dove c'era un sindaco M5S, con Maria Luisa Forte. Il centrodestra festeggia a Lecce, dove Adriana Poli Bortone la spunta dopo un testa a testa contro il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Salvemini, vince anche a Vercelli, Rovigo e Caltanissetta. “Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e 6 capoluoghi di Regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache” ha detto la segretaria Dem, Elly Schlein che ha concluso sostenendo che “Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. E' irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all'autonomia differenziata" .





Firenze

Sara Funaro, che ha vinto a Firenze, è la nipote di Piero Bargellini, (fu primo cittadino nella città toscana durante l’alluvione del 4 novembre 1966). "Sento l'emozione grandissima di essere la prima cittadina di Firenze", ha commentato a caldo la neo sindaca, eletta al ballottaggio con il 60,56% delle preferenze. "La prima sindaca donna è un fatto sicuramente storico per Firenze, è la prima volta nella nostra città”, ha aggiunto “Io posso portare la mia visione, quelle che sono le mie competenze, quelle che sono le mie sensibilità per costruire una Firenze che sia una Firenze che risponda realmente alle esigenze di ogni cittadino. Come ho fatto in tutti questi dieci anni da assessora, darò tutta me stessa per fare il meglio per la nostra Firenze e soprattutto sarò una sindaca di tutte e tutti i fiorentini senza escludere nessuno e per me questa sarà una priorità assoluta”. L'ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt battuto ai ballottaggi, ha dichiarato che sarà sui banchi del Consiglio comunale di Palazzo Vecchio.





Bari

“Ringrazio Michele Laforgia che mi ha costretto a una campagna faticosa al primo turno, ma alla luce della comunanza politica e della amicizia, da 15 giorni fa, mi ha sostenuto lealmente lui e la sua coalizione consentendo a noi tutti di trovarci nella stessa coalizione fatta di ideali e valori che ci ispireranno nel governo di questa città”. Lo ha detto il neo sindaco di Bari, Vito Leccese. Laforgia, che era sostenuto anche dal M5s, al primo turno ha ottenuto il 21% circa delle preferenze e al ballottaggio ha supportato Vito Leccese, riunendo di fatto la coalizione di centrosinistra, contro il candidato del centrodestra Fabio Romito.





Lecce

"Ho giocato a burraco con le mie amiche, ho chiuso le porte fino a quando mi hanno telefonato e mi hanno detto che potevo scendere". Così la neo sindaca di Lecce, della coalizione di centrodestra, Adriana Poli Bortone, ha appreso della vittoria elettorale battendo il candidato sindaco uscente del centrosinistra Carlo Salvemini. “Cosa farò domani? Comincerò” ha detto Poli Bortone “a mettere un po' di fiori in città. E' stato bello, stupendo, stare insieme ed avere la città così gioiosa intorno”. "A Salvemini non dico assolutamente nulla, dispiace sempre per chi perde, ma tutte le competizioni sono così, c'è chi vince e c'è chi perde: questa volta ha perso lui".