Simon Yates allunga le mani sul Giro d’Italia, Del Toro e Carapaz sono i grandi sconfitti

FINALE A SORPRESA

Tutti aspettavano il testa a testa tra Isaac del Toro e Richard Carapaz. Ma tra i due litiganti, spesso il terzo gode. Simon Yates ha allungato le mani sulla conquista del Giro D’Italia. Il britannico questa mattina era terzo in classifica generale staccato di un minuto e 21, in questo Giro non si era visto moltissimo: ma è sempre rimasto con i primi. Per piazzare il colpo vincente ha aspettato la salita più dura, la più decisiva: il Colle delle Finestre





AL MOMENTO GIUSTO

Il Colle delle Finestre era la la cima Coppi di questo Giro, cioè il punto più alto toccato dalla corsa. A rendere ancora più dura la salita gli ultimi 8 km in sterrato. Qui è scattata l’azione decisiva di Yates, che ha sorpreso il primo e il secondo della classifica. Quando Del Toro e Carapaz hanno cercato di reagire ormai era tardi. I due peraltro non hanno trovato l’accordo nell’inseguimento, e per Yates è stata una passerella verso la vittoria. Il britannico ha potuto anche sfruttare l’aiuto del compagno di squadra Wout Van Aert.





DA INCUBO A SOGNO

Durante il Giro del 2018, Simon Yates sul Colle delle Finestre aveva vissuto una crisi fortissima. Oggi quella stessa montagna ha trasformato l’incubo in sogno. Il britannico ha costruito la sua rivincita, non contro un avversario, ma contro quella montagna che lo aveva messo in crisi e che oggi invece lo ha lanciato verso il trionfo. In carriera Simon Yates aveva vinto anche una Vuelta de España e una Tirreno Adriatico.





GIOIA AUSTRALIANA

La 20ª tappa con arrivo al Sestriere è stata vinta dall’australiano Harper, arrivato tutto solo al traguardo dopo essere passato per primo anche sulla Cima Coppi sul Colle delle Finestre. Per lui è il picco della carriera, anche se la corsa vera si è disputata alle sue spalle. Secondo posto al traguardo per l’italiano Alessandro Verre.





CLASSIFICA GENERALE

Simon Yates si presenterà in maglia rosa alla passerella conclusiva di Roma. Questa la classifica generale: secondo Del Toro a 3’56”, terzo Carapaz a 4’43”, quarto Gee a 6’23”, quinto e migliore degli italiani Damiano Caruso a 7’32, sesto Giulio Pellizzari a 9’28”.