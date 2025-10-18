Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz

Jannik Sinner si conferma ancora il padrone del torneo Six Kings Slam in Arabia Saudita, dotato di un ricchissimo montepremi: sei milioni di dollari. Nella finale disputata in serata, il tennista azzurro ha battuto il suo rivale storico, lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2 6-4. Il numero 2 del mondo ha vinto dominando il n. 1 murciano, imponendosi in meno di un'ora e un quarto di gioco. Nella prima edizione del torneo, lo scorso anno, Sinner aveva vinto contro Alcaraz in tre set, con il punteggio di 6-7 6-3 6-3.





La sfida di oggi

Il primo è stato un set velocissimo, giocato in soli 27 minuti, nel quale l'altoatesino è stato una macchina da guerra. Sinner fa subito capire le sue intenzioni strappando il break in avvio, per poi bissare nel quinto game e portarsi sul 4-1. Il tennista italiano è stato perfetto soprattutto nel servizio e non ha lasciato margini nemmeno in risposta, arrivando a chiudere il parziale sul 6-2, anche sfruttando gli errori di troppo dello spagnolo.

Il secondo set

Più combattuto il secondo set con Alcaraz che ha iniziato tenendo il servizio in maniera comoda. Non è mancata la risposta di Sinner. Così per i primi sei game. Nel settimo arriva l'accelerazione dell'azzurro che si porta a casa un break decisivo. il terzo del match, che vale il 4-3. Il colpo decisivo arriva alla seconda palla break, con due volée da incorniciare. Poi, turni di servizio comodi fino al 6-4 per l'azzurro, che si conferma campione a Riad, portandosi a casa il ricco montepremi di sei milioni di dollari.



