Sinner si conferma re in Arabia Saudita, suo il Six Kings Slam, battuto in finale Alcaraz Photo Credit: ANSA/STR

Sergio Gadda

18 ottobre 2025, ore 22:24

L'azzurro ha battuto in finale Carlos Alcaraz in due set per 6-2 6-4 e si porta a casa i sei milioni di dollari del premio per il vincitore

Jannik Sinner si conferma ancora il padrone del torneo Six Kings Slam in Arabia Saudita, dotato di un ricchissimo montepremi: sei milioni di dollari. Nella finale disputata in serata, il tennista azzurro ha battuto il suo rivale storico, lo spagnolo Carlos Alcaraz  con il punteggio di 6-2 6-4.  Il numero 2 del mondo ha vinto dominando il n. 1 murciano, imponendosi in meno di un'ora e un quarto di gioco. Nella prima edizione del torneo, lo scorso anno, Sinner aveva vinto contro Alcaraz in tre set, con il punteggio di 6-7 6-3 6-3.


La sfida di oggi

Il primo è stato un set velocissimo, giocato in soli 27 minuti, nel quale l'altoatesino è stato una macchina da guerra. Sinner fa subito capire le sue intenzioni strappando il break in avvio, per poi bissare nel quinto game e portarsi sul 4-1.  Il tennista italiano è stato perfetto soprattutto nel servizio e non ha lasciato margini nemmeno in risposta, arrivando a chiudere il parziale sul 6-2, anche sfruttando gli errori di troppo dello spagnolo.

     

Il secondo set

Più combattuto il secondo set con Alcaraz che ha iniziato tenendo il servizio in maniera comoda. Non è mancata la risposta di Sinner. Così per i primi sei game. Nel settimo arriva l'accelerazione dell'azzurro che si porta a casa un break decisivo. il terzo del match, che vale il 4-3. Il colpo decisivo arriva alla seconda palla break, con due volée da incorniciare. Poi, turni di servizio comodi fino al 6-4 per l'azzurro, che si conferma campione a Riad, portandosi a casa il ricco montepremi di sei milioni di dollari.


