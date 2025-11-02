Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi e domani sarà di nuovo il numero uno del ranking Atp, scavalcando Carlos Alcaraz alla vigilia delle Finals di Torino. Nella finale del torneo francese, il tennista italiano ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime due set a zero con parziali di 6-4 7-6. Jannik liquida la pratica in un'ora e 52 minuti e e fa anche un regalo al connazionale Lorenzo Musetti, che con il ko dell'attuale numero 8 può continuare a sperare nella qualificazione al "torneo dei maestri" che chiuderà la stagione.





La sfida

Sinner inizia bene, sfruttando la tensione dell'avversario e piazzando subito il primo break. Poi, contiene le iniziative senza rischiare, controllando per chiudere con meno fatica possibile il set. L'azzurro accelera nel quinto game, ma il canadese resta a contatto e risolve una situazione intricata dal 30-30 con due buoni turni di servizio. Sinner chiude il parziale sul 6-4 in 44 minuti. Il secondo set è invece, più combattuto, anche perché il canadese alza il livello. L'altoatesino ha subito la palla break, ma Auger Aliassime la neutralizza e chiude il game grazie a due errori consecutivi di Sinner. Da qui la sfida è equilibrata fino al settimo game, quando il numero 8 del ranking, va in difficoltà. Il canadese riesce ad annullare tre palle break e a tenere un turno di servizio decisivo con due ace consecutivi. Il titolo si decide al tie-break. Sinner vola alle Atp Finals sulla scia della doppietta Vienna-Parigi.





Le parole di Sinner

"Sono molto contento. E' stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c'era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E' stato un anno incredibile". Lo ha detto Jannik Sinner commentando la vittoria nel Masters 1000 di Parigi e il ritorno al n.1 della clssifica Atp. "E' stata una partita molto difficile - ha aggiunto riferendosi alla finale con Felix Auger-Aliassime" -Aggiungendo di essere "contento di come ho giocato il tie break. Adesso vediamo cosa facciamo a Torino", ha conlcuso.



