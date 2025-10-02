Sky acquisisce nuovi diritti Nba in italia

Redazione Web

02 ottobre 2025, ore 19:34

Firmato un accordo pluriennale per la trasmissione delle partite top del basket Usa

Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l'NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW nel Paese. Il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con lo spettacolo in arrivo da tutto il mondo.


La copertura Nba su Sky Sport  

Nello specifico, dopo alcune sfide della pre season in onda da oggi, 2 ottobre, il nuovo canale dedicato Sky Sport Basket (205) dal 21 ottobre trasmetterà una ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA Christmas Day, le partite del MLK Day, l'NBA All-Star, diverse partite dei playoff per stagione, le Conference Finals con una serie in diretta ogni stagione e l'altra in differita, e le NBA Finals in diretta esclusiva nel 2027, offrendo una copertura in differita nel 2026 e nel 2028. In più, su Sky anche tante partite della prossima stagione regolare della WNBA, oltre a serie di Play Off, Semifinali e Finali.

Oltre allo spettacolo delle grandi partite, seguite dal dream team di talent e giornalisti di Sky Sport, ci sarà anche un'ampia copertura con notizie, highlights, programmi come Basket Room NBA, studi e aggiornamenti continui garantiti ogni giorno da Sky Sport 24. La copertura non-stop sarà disponibile anche sul sito skysport.it, compresa Insider, la sezione premium del sito con i grandi nomi di Sky Sport, e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia: “Siamo felici di annunciare questo importante accordo, che conferma l'eccellenza dei nostri contenuti e l'impegno di Sky a garantire un'offerta di primo piano a tutti i nostri abbonati. L’NBA rappresenta il massimo livello professionistico del basket mondiale, che accresce il valore dell'intera proposta di Sky come Casa del Basket, altro pilastro fondamentale della nostra offerta sportiva. Il campionato americano, insieme alla pallacanestro italiana della LBA e all'esclusiva dei tornei europei fa del nostro canale dedicato Sky Sport Basket una destinazione globale e unica che raccoglie il meglio di tutti i campionati per i tanti appassionati di questo grande sport”.


La casa del basket

Con il completamento dell'offerta NBA, la Casa dello Sport di Sky conferma il suo status di Casa del Basket, riunendo il basket italiano, europeo e statunitense in un'unica destinazione per gli appassionati, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.


