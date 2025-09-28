Sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan, Trump parla di un ennesimo attacco ai cristiani

La sparatoria, che ha causato un morto e nove feriti, è avvenuta durante la messa nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit. Si é sfiorata la strage, perché erano centinaia le persone che stavano assistendo alla funzione religiosa quando l’assalitore, un 40enne residente in una città vicina, è entrato in azione. L’uomo si è lanciato con la sua auto contro l’ingresso della chiesa mormone e poi ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto, riuscendo ad appiccare un incendio prima di essere neutralizzato dalle forze dell’ordine. Dense colonne di fumo si sono innalzate dall’edificio. Le fiamme sono state domate ma si teme che qualcuno possa essere rimasto intrappolato nel rogo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di un ennesimo attacco ai cristiani in America. Il sospetto è morto, ma c'è ancora molto da sapere, ha precisato il capo della Casa Bianca.



