Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato Photo Credit: Foto: Ansa/US Polizia

Redazione Web

30 ottobre 2025, ore 20:00

Il "Grande Fratello" osservava segretamente nelle vite degli affittuari, in gran parte studentesse e studenti universitari, ma anche allievi della Scuola di ispettori e sovraintendenti della Guardia di Finanza

La prima denuncia è partita da una studentessa che ha notato un bagliore anomalo dietro lo specchio del bagno e ha scoperto una microcamera nascosta. Una dozzina gli appartamenti spiati con webcam piazzate nei salotti o, peggio ancora nelle camere da letto di ignari inquilini, e il proprietario che li aveva affittati regolarmente, un uomo aquilano di 56 anni, è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata.

LA PERQUISIZIONE ANCHE INFORMATICA

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sul cellulare dell’uomo un'applicazione che permetteva di gestire e visualizzare in tempo reale le immagini provenienti dalle telecamere disseminate negli appartamenti, in casa e in garage c’erano webcam ancora imballate, e sono stati trovati anche 80mila euro in contanti, somma che la Polizia sospetta sia frutto di attività illecite. Le indagini proseguono per accertare se l’uomo l’abbia fatto anche in passato e per individuare eventuali ulteriori vittime.

Argomenti

Aquila
Denuncia
Microcamere
Telecamere
Webcam

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

  • In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

    In due giorni, tre morti sul lavoro tra il mantovano e il Veneto, in un macchinario agricolo rimasto incastrato un 23enne

  • Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

    Incidente in provincia di Como, muore anziano in carrozzina elettrica, alla guida dell'auto il secondo portiere dell'Inter

  • Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

    Tedua a RTL 102.5: “San Siro era uno dei miei obiettivi, è stata una grande scommessa ma sono uno che sogna sempre in grande”

  • Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

    Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

È accaduto nella notte. L'assassino ha raccontato di aver incontrato la vittima per caso e di aver agito in preda alla rabbia, perché in passato Taormina avrebbe importunato la sua fidanzata

Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

Il giallo di Garlasco, attesa per le perizie, da sciogliere il nodo dell'orario della morte di Chiara Poggi

Tra le ipotesi quella dell'omicidio in più fasi

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Hibino Morimasa era in vacanza con la figlia, aveva 69 anni. È precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i soccorsi