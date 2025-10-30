Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

La prima denuncia è partita da una studentessa che ha notato un bagliore anomalo dietro lo specchio del bagno e ha scoperto una microcamera nascosta. Una dozzina gli appartamenti spiati con webcam piazzate nei salotti o, peggio ancora nelle camere da letto di ignari inquilini, e il proprietario che li aveva affittati regolarmente, un uomo aquilano di 56 anni, è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata.

LA PERQUISIZIONE ANCHE INFORMATICA

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato sul cellulare dell’uomo un'applicazione che permetteva di gestire e visualizzare in tempo reale le immagini provenienti dalle telecamere disseminate negli appartamenti, in casa e in garage c’erano webcam ancora imballate, e sono stati trovati anche 80mila euro in contanti, somma che la Polizia sospetta sia frutto di attività illecite. Le indagini proseguono per accertare se l’uomo l’abbia fatto anche in passato e per individuare eventuali ulteriori vittime.