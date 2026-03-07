Strade bianche, Pogacar cala il poker e vince per la quarta volta

Paolo Pacchioni

07 marzo 2026, ore 17:29

A Siena ennesima dimostrazione di forza dello sloveno, che non ha avuto rivali. E ora mette nel mirino la Milano-Sanremo

DOMINATORE INCONTRASTATO

Ormai qui si corre per arrivare secondo. Perché il primo posto è assegnato in partenza. Anche il 2026 del grande ciclismo è iniziato nel segno di Tadej Pogacar: lo sloveno era il grande favorito per la vittoria delle Strade Bianche e anche stavolta è stata una corsa senza storia. Pogi è il primo ciclista ad arrivare a quattro vittorie nella ‘classica del nord più a sud d’Europa’. Siena l’ha incoronato ancora una volta, a Piazza Del Campo il campione del mondo è arrivato tutto solo, a braccia alzate.


UN MONOLOGO DI 80 CHILOMETRI

L’attacco decisivo Pogacar lo ha piazzato sullo sterrato del Monte Sante Marie, quando all’arrivo mancavano ancora 80 chilometri. Uno scossone che ha subito frantumato il gruppo: prima sono rimasti in nove, poi in quattro, il diciannovenne promettente francese Seixas è stato l’ultimo ad arrendersi: lui forse sarà il futuro, Pogacar è sicuramente il presente. Il suo vantaggio è andato progressivamente dilatandosi. Al traguardo secondo si è piazzato Seixas, terzo il messicano Del Toro. Ora Pogacar sposta la sua attenzione sulla Milano-Sanremo, che si correrà tra due settimane: è una delle poche corse che non ha ancora vinto.


ELISA, CHE PECCATO

La gara femminile è stata vinta dalla svizzera Elise Chabbey, una specialista del ciclocross. Sul traguardo ha preceduto la polacca Niewadoma e la tedesca Koch, che sono salite con lei sul podio. Elisa Longo Borghini ha dovuto accontentarsi del quarto posto: peccato perché la campionessa italiana ci ha provato più volte, anche sullo strappo conclusivo, a 500 metri dal traguardo. La piemontese stava bene, aveva preparato molto bene questa corsa, avrebbe meritato di più


CICLISMO CHE PASSIONE

Domani mattina i colli senesi e i tratti di strada sterrata ospiteranno la Gran Fondo: gli amatori potranno ricalcare le pedalate dei loro idoli, affrontando parte dello stesso percorso. Partecipazione da record, saranno 8500 i ciclisti dilettanti che si presenteranno al via, le iscrizioni sono sold out da tempo. In effetti il centro di Siena in questi giorni è stato letteralmente invaso dalle biciclette.


