Strage di Crans Montana, indagato anche il sindaco. Inchiesta sui conti dei Moretti, l'ipotesi ricilcaggio

Il primo cittadino di Crans-Montana Nicolas Féraud è sotto inchiesta con altre quattro persone per aver «mancato al suo dovere», i reati contestati sono quelli di omicidio, lesioni e incendio colposi, gli stessi per i quali sono sotto inchiesta Jacques Moretti e sua moglie Jessica - i due proprietari del Constellation, il discobar andato a fuoco a Capodanno con 41 vittime e 115 feriti. Gli altri indagati hanno tutti passate o attuali deleghe sui controlli a Crans. L’inchiesta intanto si concentra sull’origine, sospetta, del patrimonio di Moretti. Un’informativa dell’Fbi svizzera allude per la prima volta all’ipotesi del riciclaggio. Parigi infine respinge la richiesta della procura di Sion, di sequestro dei beni immobili e finanziari detenuti in Francia dai coniugi Moretti, in quanto avanzata di autorità straniere esterne all'Unione Europea.

LA DECISIONE DELLA PROCURA DI SION

"Vi sono fondati motivi per ritenere che il Comune abbia mancato al dovere di far rispettare le normative — si legge nelle nuove carte — per salvaguardare la vita dei clienti del Constellation". In realtà l'allargamento dell'inchiesta non era affatto scontata, almeno nei confronti del sindaco che politicamente appartiene al Partito liberale radicale, lo stesso, di centrodestra, cui appartiene la procuratrice generale Béatrice Pillaud che conduce l’inchiesta. Ma era stata la stessa magistrata, nelle scorse settimane ad assicurare "Non guarderò in faccia a nessuno", spazzando via i timori di un conflitto d'interessi, rilanciato dai giornali elvetici.