Sydney, spara sulle auto di passaggio e ferisce 20 persone. Arrestato un 60enne

Redazione Web

06 ottobre 2025, ore 11:00

Avrebbe esploso tra i 50 e i 100 proiettili, sparando indistintamente contro i veicoli. Un ferito è grave. Si esclude che si sia trattato di terrorismo

Venti feriti, di cui uno in gravi condizioni: è questo il bilancio della sparatoria che nella serata di ieri ha seminato il panico a Sydney. Ad aprire il fuoco, in una strada trafficata nell'Inner West della città australiana, sarebbe stato un sessantenne, che avrebbe sparato a caso contro le auto di passaggio, comprese quelle della Polizia. Gli agenti lo hanno arrestato due ore dopo, mentre si trovava nel suo appartamento. Aveva con sé due fucili ed è gravemente indiziato di essere lui l'autore del gesto. Trasportato in ospedale, è stato curato per le ferite riportate nel corso del fermo.


GLI SPARI CONTRO LE AUTO

Secondo quanto ricostruito fin qui, l'uomo avrebbe esploso tra i cinquanta e i cento colpi, mirando indistintamente i veicoli, con le schegge e i vetri che si sono abbattuti sulle persone che si trovavano in zona. Ora sono in corso le indagini per ricostruire le motivazioni del gesto. Al momento si escludono legami con bande criminali e con il terrorismo. In Australia le sparatorie di massa sono rare e dal 1996 è in vigore il divieto di armi automatiche e semiautomatiche, dopo che un uomo, nello stesso anno, uccise 35 persone in Tasmania. 



