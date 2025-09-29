Tennis, Jannick Sinner in semifinale a Pechino, battuto l'ungherese Marozsan

AVANTI SENZA INDUGIO

Che Sinner superi agevolmente i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino è nella natura delle cose. Ma nello sport nulla può essere dato per scontato. Ma Jannick è un rullo compressore. Anche adesso che sta cambiando modo di giocare, e un po’ di rodaggio va messo in preventivo.

VITTORIA SENZA TROPPI PATEMI

L’incontro contro l’ungherese Marozsan è stato senza storia, soprattutto nel primo set: il parziale di 6-1 in meno di mezzora dice di più di molte analisi. Un pochino più combattuto il secondo set, soprattutto perché Sinner ha sprecato più di una palla break e ha dovuto attendere il 7-5 per festeggiare la qualificazione alla semifinale.

PICCOLA DIFFICOLTA' NEL SECONDO SET

Nel secondo set Marozsan si è ritrovato tra le mani due palle break nell'ottavo game, riuscendo a trasformare la seconda. L'ungherese però ha accusato la pressione, è calato soprattutto a livello mentale ed emotivo, e ha iniziato a collezionare errori, concedendo il controbreak immediato a Sinner. Che poco dopo ha controsorpassato e vinto.

APPUNTAMENTO IN SEMIFINALE

Domani mattina, quando in Italia saranno le 8.00, Sinner sfiderà l’australiano Alex De Minaur (numero 8 nel ranking mondiale) nella semifinale del torneo cinese che ha già vinto una volta, nel 2023, mentre lo scorso anno si impose lo spagnolo Carlos Alcaraz. Gira e rigira il tennis di oggi sembra sempre più un duello tra loro.

LE PAROLE DI SINNER

Al termine della sua partita, Jannick Sinner ha commentato così: “Credo di aver iniziato molto bene nel primo set e penso che nel secondo abbiamo giocato entrambi molto bene. Ho avuto alcune chance di break sul 4-3 ma non sono riuscito a sfruttarle. Marozsan è un rivale capace di picchi molto alti nel suo gioco, ma quando è andato a servire per il set ha commesso un paio di errori che mi hanno consentito di chiudere il match in due set. Ho lottato, ho avuto dei turni di servizio complicati e in un paio di situazioni sono riuscito a risalire dallo 0-30. Vedremo quel che succederà al prossimo turno".

"NON SARA' FACILE"

Allungando lo sguardo a domani mattina e alla sfida a De Minaur in semifinale, Sinner ha aggiunto: “Non sarà facile batterlo, è uno dei giocatori più veloci del circuito e sarà una grande sfida per me. E' migliorato molto negli ultimi mesi, sta giocando un gran tennis. Oggi non lo abbiamo seguito molto ma nei turni precedenti ha fatto molto bene. Mi aspetto un match duro, e speriamo sia una bella partita".



