Tentato rapimento a Caivano, un ghanese voleva strappare il figlio di cinque anni ad una madre all'uscita di un supermercato

Un uomo ubriaco ha seminato il panico a Caivano, alla periferia di Napoli. In via Atellana, all’uscita di un supermercato ha tentato di strappare un bimbo di cinque anni alla madre. L’individuo, un cittadino di origini ghanesi in evidente stato di alterazione alcolica, con insistenza voleva prendere il bambino, urlando frasi sconnesse, come questo non è tuo figlio. E’ stato fermato poco dopo dai Carabinieri grazie ai video di sorveglianza.

Il fatto è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni, ha visto l’aggressore scagliarsi verbalmente contro una donna che aveva appena terminato gli acquisti in compagnia di un’amica e di due minori. Solo la prontezza della vittima, che si è rifugiata nuovamente all’interno dell’esercizio commerciale, e il coraggioso intervento di una dipendente della struttura hanno messo in fuga il malintenzionato, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.



