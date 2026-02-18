Tentato rapimento a Caivano, un ghanese voleva strappare il figlio di cinque anni ad una madre all'uscita di un supermercato

18 febbraio 2026, ore 13:00
L'uomo era ubriaco, è stato bloccato da una dipendente del negozio, che ha aiutato la madre, poi è stato arrestato dai carabinieri, era ancora in zona
Un uomo ubriaco ha seminato il panico a Caivano, alla periferia di Napoli. In via Atellana, all’uscita di un supermercato ha tentato di strappare un bimbo di cinque anni alla madre. L’individuo, un cittadino di origini ghanesi in evidente stato di alterazione alcolica, con insistenza voleva prendere il bambino, urlando frasi sconnesse, come questo non è tuo figlio. E’ stato fermato poco dopo dai Carabinieri grazie ai video di sorveglianza.
Il fatto è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni, ha visto l’aggressore scagliarsi verbalmente contro una donna che aveva appena terminato gli acquisti in compagnia di un’amica e di due minori. Solo la prontezza della vittima, che si è rifugiata nuovamente all’interno dell’esercizio commerciale, e il coraggioso intervento di una dipendente della struttura hanno messo in fuga il malintenzionato, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.
Le indagini e l’arresto
Nonostante lo shock avesse inizialmente impedito alla madre di denunciare subito l’accaduto , l’efficienza delle forze dell’ordine ha permesso una rapida risoluzione del caso. I militari dell’Arma, allertati da una segnalazione, hanno analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza di Caivano, ricostruendo ogni istante del tentato rapimento.
I Carabinieri si sono presentati direttamente presso l’abitazione della famiglia per raccogliere la testimonianza della donna, ancora profondamente scossa. Poco dopo, l’aggressore è stato rintracciato mentre vagava ancora nei pressi del luogo del delitto: per lui si sono aperte le porte del carcere. L’intera comunità di Caivano resta impressionata da un evento che per poco non è diventato una tragedia.