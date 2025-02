The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni: Si aggiungono altre 10 date al tour, per un totale di 120 concerti

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Bergamo, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti compresi i 10 annunciati oggi in anteprima a RTL 102.5 e che vanno a completare a dicembre “PIANO DI VOLO SOLOtris”, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni. Dopo "SOLO" e "SOLObis", “PIANO DI VOLO SOLOtris” rappresenta il gran finale del percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell'esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. Le nuove mete del “PIANO DI VOLO” sono il Teatro Verdi di Salerno l’11 e il 12 dicembre, il Teatro Verdi di San Severo il 15 e il 16 dicembre, il Teatro Orfeo di Taranto il 18 e il 19 dicembre, l’Auditorium 10 Settembre 1943 di Isernia il 22 dicembre, il Teatro Maria Caniglia di Sulmona il 23 dicembre e, infine, il Teatro Petruzzelli di Bari il 28 e il 29 dicembre. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Oggi ci troviamo a Bergamo per la quarta data al Teatro Donizetti, vengo da Torino dopo tre date all’Auditorium del Lingotto e sono state cinque date perché le prime due al Teatro Regio. C’è una cosa che mi piace da morire, che è questo concerto. Oggi siamo alla 23esima data della terza fase e resisto a tutto tranne che alle tentazioni. Si è deciso di ultimare la parte finale del calendario al sud d’Italia con altri appuntamenti. Ci tengo a finire al teatro Petruzzelli perché ho avuto due appuntamenti importanti: il primo fu quando partecipai alla “Caravella dei successi” e sono arrivato ultimo; la seconda invece quando ho fatto qualcosa di buono. Dopo l’incendio il teatro era semi-distrutto, e, in occasione dell’Epifania, feci un mini concerto con l’orchestra ed era ancora un cantiere. Mi fa piacere terminare a Bari e sarà davvero l’ultima data». L’intera trilogia diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Le domande degli ascoltatori

«In tanti anni le domande sono state fatte un po’ tutte e le risposte sono state date ma anche schivate. Una domanda che mi metteva sempre in forte imbarazzo e disagio i primi anni della mia carriera era “Cos’è l’amore?”. Queste sono le domande alle quali non sai bene come cavartela e la mia risposta era che uno scrive delle canzoni d’amore perché magari non sa bene cosa è. Facevo il paragone, cosa che faccio anche durante i concerti, con i cani che abbaiano alla luna, perché non sanno cosa sia. E anche “Progetti futuri?”. Invece, una cosa che mi piacerebbe tornasse un po’ in voga, su testate specializzate, fare delle domande sul nostro mestiere, sulle materie prime della musica e sui testi» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista una domanda alla quale non ha mai voluto rispondere nella sua carriera. Un altro ascoltatore di RTL 102.5, invece, chiede a Claudio Baglioni se c’è un periodo della sua carriera al quale è più legato: «Ci sono alcuni momenti e fatti, anche se non sono mai passaggi determinanti, perché la mia avventura è stata più una costruzione graduale. Dal punto di vista dei progetti discografici ci sono due momenti di svolta: il lavoro all’album “strada facendo”, album interamente registrato e in parte composto in Inghilterra, dove imparai a scrivere e comporre facendo più da sculture che da pittore, cercavo di scrivere tanto tanto e poi togliere un po’ di materiale. E il secondo è l’album “Oltre”, perché è veramente un disco che ha impiegato due anni e mezzo ad essere realizzato, è stato un lavoro difficilissimo ed è un affresco armonico di contrasti. Sono stati due momenti che adesso riesco a riconoscere».

I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

