The White Lotus, boom di ascolti per l’esordio della terza stagione Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Cifre impressionanti che sottolineano il grande interesse che continua a circondare “The White Lotus”. L’esordio americano della della terza stagione della serie, iniziata nel 2021 e riscuotendo da subito un successo clamoroso, ha attirato la cifra di 2,4 milioni di spettatori domenica.

La prima stagione aveva ricevuto 20 nomination agli Emmy e dieci vittorie, tra cui la migliore serie limitata o antologica. La seconda stagione invece aveva ricevuto 23 nomination agli Emmy con cinque vittorie.

Sembra scontato che anche questi nuovi episodi possano portare a casa diversi riconoscimenti.

THE WHITE LOTUS 3, NUMERI IN CRESCITA

Il dato impressionante raccolto dal debutto americano rappresenta coloro che hanno guardato su HBO e sulle piattaforme digitali, incluso Max.

L'audience è aumentata del 57% rispetto alla première della seconda stagione nel 2022, che raggiunse 1,5 milioni di spettatori, e del 155% rispetto alla première della serie nel 2021, che ha attirato 944.000 spettatori.

Tra domenica e lunedì, l'episodio di anteprima ha attirato 4,6 milioni di spettatori totali su tutte le piattaforme negli Stati Uniti, in aumento del 90% rispetto alla première della seconda stagione nello stesso lasso di tempo, secondo HBO.

Il canale via cavo premium afferma inoltre che la seconda stagione della serie di successo ha raggiunto una media di 15,5 milioni di spettatori, mentre la prima stagione ha raggiunto una media di 9,3 milioni.

Anche la terza stagione di "The White Lotus" ha ricevuto grandi consensi dalla critica, con un indice di gradimento del 93% su Rotten Tomatoes.

THE WHITE LOTUS, TRAMA E CAST

La terza stagione della serie è ambientata nel resort fittizio White Lotus a Koh Samui, in Thailandia. Le stagioni precedenti erano ambientate alle Hawaii e in Sicilia.

Il vasto cast della terza stagione include la star della prima stagione Natasha Rothwell, oltre a Jason Isaacs, Parker Posey, Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola. Come nelle stagioni precedenti, anche in questo caso la trama ruota attorno a un mistero - in questo caso un avvenimento improvviso - che sconvolge la tranquillità di turisti e staff dell'hotel.

L'ambientazione thailandese consente di esplorare temi legati al mondo della spiritualità, in particolare quella orientale, in conflitto con la religione occidentale.

Tutti, in fondo, cerchiamo qualcosa che si può tradurre semplicemente con la parola felicità: un benessere, fisico ed emotivo, che però si scontra inevitabilmente con i traumi che ci portiamo dietro.