Tom Holland rivela il titolo del prossimo film di Spider Man, in uscita nelle sale il 31 Luglio 2026

Il CinemaCon è iniziato e ha già cominciato a fare rumore. Stiamo parlando dell'evento annuale per espositori e studi cinematografici di Hollywood che quest'anno fino al 3 aprile. Questa notte ora italiana, è stato rivelato il titolo ufficiale del prossimo Spider Man di Tom Holland.

IL PROSSIMO SPIDER MAN “UN NUOVO INIZIO”

La star è apparsa in una breve clip per annunciare che il film si intitolerà Spider-Man : Brand New Day e uscirà nelle sale il 31 luglio 2026. “È un nuovo inizio", ha dichiarato nel video l’attore che proprio in questi giorni è stato paparazzato a Favignana in Sicilia dove è impegnato nella lavorazione del prossimo film di Christopher Nolan.

Anche il regista Destin Daniel Cretton è salito sul palco del CinemaCon ieri e ha detto: "Dire che è un onore salire su questo palco è un eufemismo". Inoltre il regista, che per la Marvel ha già diretto “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”, ha spiegato di essere un fan del personaggio da sempre e di essere stato attratto dall'umorismo e dalla "disordinata umanità" di Peter Parker. Cretton ha poi definito il film "un viaggio che non avevamo mai visto prima".

Il titolo è un riferimento a una trama del 2008 che si svolge dopo un evento che ha alterato l'universo in cui tutti hanno dimenticato chi fosse Spider-Man. (La controversa trama ha anche posto fine al matrimonio di Peter Parker e Mary-Jane). È un titolo appropriato, dato che Spider-Man: No Way Home si è concluso con il mondo che ha dimenticato chi fossero Spider-Man e Peter Parker.

TOM HOLLAND E SPIDER MAN, SUCCESSO ASSICURATO

Tom Holland non interpreta il ruolo dell’uomo ragno dai tempi di Spider-Man: No Way Home (2021) , un successo che lo ha portato a superare i 1,9 miliardi di dollari al botteghino globale. Quel film è stato diretto da Jon Watts, che ha anche diretto Holland in Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). Erik Sommers e Chris McKenna hanno scritto il nuovo film di Spider-Man dopo aver scritto in precedenza “No Way Home”.





Il prossimo film per i fan della Marvel sarà “Thunderbolts”, in arrivo a fine Aprile, seguito poi da “I Fantastici Quattro: Gli Inizi” , in uscita nei cinema il 25 luglio. L'anno prossimo arriverà “Avengers: Doomsday”, che ha recentemente annunciato una lunga lista di membri del cast.