Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

29 novembre 2025, ore 12:35 , agg. alle 14:34

È accaduto ieri pomeriggio, quando un centinaio di antagonisti hanno fatto irruzione nella sede. Imbrattati i muri al grido di "giornalista terrorista"

Un vero e proprio assalto quello di un centinaio di antagonisti che ieri pomeriggio, a Torino, si sono staccati dal corteo organizzato in occasione dello sciopero generale e hanno forzato le porte della redazione centrale del quotidiano La Stampa. Un ufficio che era vuoto, in quel momento, visto che era in corso anche lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto.


L'ASSALTO

Chi col passamontagna, chi a volto scoperto, al grido di frasi come “giornalista terrorista, sei il primo della lista”, “giornalista ti uccido” e "Free Palestine" hanno lanciato letame contro i cancelli, buttato per aria libri e carte preziose, imbrattato i muri con delle scritte a sostegno di Mohamed Shahin, l’imam di Torino nei confronti del quale, nei giorni scorsi, è stato emesso un decreto di espulsione con rimpatrio immediato in Egitto. Gli antagonisti, infatti, hanno accusato La Stampa di averlo dipinto come un terrorista.


LE INDAGINI

Le indagini sono in corso. Almeno trentaquattro persone sono già state identificate e denunciate. E stamattina, in prefettura, si è tenuto un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui sono stati invitati anche i rappresentanti delle principali testate giornalistiche con sede a Torino. 


SOLIDARIETÀ E CONDANNA BIPARTISAN

Ferma condanna per quanto accaduto e piena solidarietà ai giornalisti sono state espresse, bipartisan, dal mondo politico e non solo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto al direttore, Andrea Malaguti, e a tutta la redazione del quotidiano, come ha reso noto il Quirinale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di un fatto gravissimo e ha auspicato una risposta unanime contro ogni forma di intimidazione. Il comitato di redazione de La Stampa, in un comunicato sindacale, ha parlato di un attacco violento non solo al giornale ma all'informazione tutta. "Non abbiamo paura" si legge "Siamo giornalisti. E continueremo a fare il nostro lavoro senza farci intimidire".

