Torino, assalto alla redazione del quotidiano La Stampa. Identificate trentaquattro persone

Un vero e proprio assalto quello di un centinaio di antagonisti che ieri pomeriggio, a Torino, si sono staccati dal corteo organizzato in occasione dello sciopero generale e hanno forzato le porte della redazione centrale del quotidiano La Stampa. Un ufficio che era vuoto, in quel momento, visto che era in corso anche lo sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto.





L'ASSALTO

Chi col passamontagna, chi a volto scoperto, al grido di frasi come" hanno lanciato letame contro i cancelli, buttato per aria libri e carte preziose, imbrattato i muri con delle scritte a sostegno di Mohamed Shahin, l’imam di Torino nei confronti del quale, nei giorni scorsi, è stato emesso un decreto di espulsione con rimpatrio immediato in Egitto. Gli antagonisti, infatti, hanno accusatodi averlo dipinto come un terrorista.





LE INDAGINI

Le indagini sono in corso. Almeno trentaquattro persone sono già state identificate e denunciate. E stamattina, in prefettura, si è tenuto un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui sono stati invitati anche i rappresentanti delle principali testate giornalistiche con sede a Torino.





SOLIDARIETÀ E CONDANNA BIPARTISAN

Ferma condanna per quanto accaduto e piena solidarietà ai giornalisti sono state espresse, bipartisan, dal mondo politico e non solo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto al direttore, Andrea Malaguti, e a tutta la redazione del quotidiano, come ha reso noto il Quirinale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di un fatto gravissimo e ha auspicato una risposta unanime contro ogni forma di intimidazione. Il comitato di redazione de La Stampa, in un comunicato sindacale, ha parlato di un attacco violento non solo al giornale ma all'informazione tutta. "si legge