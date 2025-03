Torna l'ora legale, lancette spostate un'ora avanti. E si riapre il dibattito tra pro e contro

Sessanta minuti di sonno in meno ma un po’ di luce in più. Anche quest’anno torna l’ora legale. Un appuntamento che in Italia è previsto nella notte tra il 29 e il 30 marzo. Ma a riaccendersi è anche il dibattito, ormai storico, tra chi la apprezza e chi vorrebbe abolirla, con una diatriba che divide i governi ma anche gli scienziati.





DISCUSSIONE APERTA

Discussione aperta, a partire dalle ripercussioni che il cambio d’orario avrebbe sulla nostra salute, ad esempio con l'alterazione del ritmo circadiano del nostro corpo, con effetti sulla frequenza cardiaca e su concentrazione e umore. Ma la questione è anche e soprattutto economica: l'ora legale infatti è stata introdotta per permetterci di sfruttare al meglio - nel periodo tra la primavera e l'estate - le ore di luce durante la giornata, con un notevole risparmio di energia elettrica, nelle case come negli uffici. Ma è una condizione geografica che non accomuna, per esempio, tutta Europa: se infatti il salto in avanti delle lancette per i Paesi mediterranei come l’Italia si traduce in una bolletta della luce più leggera, questo beneficio al nord non c’è, e Paesi come Svezia e Lituania farebbero volentieri a meno del cambio d'ora.





LA POLEMICA NEGLI USA

E la polemica si è riaperta, nei mesi scorsi, anche negli Stati Uniti. Infatti a pochi giorni dalla sua rielezione, Donald Trump aveva fatto sapere di voler eliminare l’ora legale, definendola ". Una visione che sembra però in contraddizione con quella che era stata espressa dal Partito Repubblicano, che nel 2022 aveva realizzato una proposta di legge per rendere l'ora legale permanente, misura poi bocciata dal Congresso. Intanto anche Elon Musk, a novembre, ha rilanciato la questione in un sondaggio tra i suoi followers di. L'80% dei votanti dichiarava di voler eliminare l'ora legale. Insomma, la questione non ha ancora trovato soluzione. Nel dubbio, occhio all'orologio.