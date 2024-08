Toti, l’ex Governatore della Liguria di nuovo in libertà. E attacca i giudici: “Il mio è un processo politico”

Dopo 86 giorni ai domiciliari nella sua villa di Ameglia, nello spezzino, Giovanni Toti è un uomo libero. Indagato, accusato di corruzione e finanziamento illecito ai partiti (oltre a voto di scambio), e con davanti un processo da affrontare probabilmente già in autunno, ma libero.

La gip

Oggi la giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni, che lo scorso 7 maggio aveva disposto la misura cautelare nei confronti dell’ormai ex presidente della Regione Liguria, ha notificato la sua decisione al legale di Toti, Stefano Savi. "Giovanni Toti può essere liberato ma "permangono i gravi indizi di colpevolezza". È quanto scrive la giudice Paola Faggioni nell'ordinanza di revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria. "Nonostante l'estrema gravità delle condotte criminose - continua il gip - connessa anche alla particolare natura delle funzioni svolte, tenuto conto del comportamento serbato dall'indagato che ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della Giunta della Regione Liguria, possono considerarsi sensibilmente affievolite le esigenze cautelari".

La Procura

Già la Procura, nelle scorse ore, aveva dato il proprio parere favorevole alla revoca dei domiciliari. Spiegando che, con le dimissioni da Governatore scattate venerdì scorso, non ci sia più il pericolo di reiterazione del reato. Secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, non occupando più la poltrona di presidente, rende impossibile per Toti garantire o promettere favori a privati in cambio di finanziamenti al suo comitato.

Il post

Le sue prime dichiarazioni le ha affidate ad un post su Facebook che si conclude con un risorgimentale “Viva La Liguria, Viva la Libertà”. E nel suo primo post su Facebook da ex presidente Toti scrive quello che appare un messaggio ai giudici: «I magistrati interpretano le leggi ma la politica quelle leggi le fa. L’autonomia della politica, come quella della giustizia, dovrebbero essere un patrimonio di tutti». E subito dopo: «Quello che è accaduto in questi tre mesi è un processo alla politica: ai finanziamenti, trasparenti e legali, agli atti, anch’essi legali e legittimi, che abbiamo ritenuto necessari e utili a far crescere la nostra terra». Toti sembra voler ribadire ancora una volta la supremazia della politica rispetto alla giustizia nel fornire la sua lettura della vicenda giudiziaria che lo coinvolge. Fin dal suo primo interrogatorio ha ribadito che i finanziamenti che riceveva erano trasparenti, alla luce del sole, così come lo era il fatto che la sua politica era quella di aiutare lo sviluppo delle imprese, le quali, questo il teorema di Toti, gliene erano riconoscenti finanziandolo. La Procura gli ha contestato - e 4 giudici fra gip e Riesame sono stati dello stesso parere - che gli accordi con Spinelli erano veri e propri scambi di favori in cambio di denaro, che poi non fosse per Toti come persona ma come politico cambia poco, tanto più che Cambiamo era un partito fondato proprio sulla sua persona.