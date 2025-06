Tra Donald Trump ed Elon Musk volano stracci: scambio di minacce e accuse ai vertici Usa

Ha raggiunto livelli altissimi lo scontro tra Trump e Musk. Il presidente ha minacciato di tagliare sussidi e contratti governativi al miliardario. Musk ribatte di voler interrompere i progetti spaziali. E lancia un'accusa gravissima: Trump è nei file di Epstein. Ecco perché non sono stati resi pubblici. Il miliardario Epstein fu condannato per abusi sessuali su minori e si suicidò in carcere. Infine Musk appoggia l'impeachment del Tycoon

Rottura epocale sotto gli occhi Merz

L'atto finale di quello sembrava un sodalizio di ferro, di una santa alleanza di tale potenza da portare Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca, è diventato uno psicodramma consumato tra social ( proscenio d'elezione per entrambi) e in presenza, davanti a un attonito cancelliere tedesco Friederich Merz, ospite di Trump alla Casa Bianca. "Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso", ha detto il presidente americano ai giornalisti, durante un'apparizione, nello Studio Ovale, accanto a Merz.

Musk all'attacco

Musk è andato all'attacco di Trump, definendolo ingrato: "Senza di me non avrebbe vinto le elezioni", ha tuonato, su X, il patron di Tesla mentre il titolo della società crollava a Wall Street. E alla fine ha sganciato "la bomba più grande: Donald Trump è nei file di Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici". Ma non è finita qui: Musk ha annunciato la dismissione immediata della navicella spaziale Dragon di SpaceX, vitale per la Iss e il programma spaziale della Nasa, la condivisione di un post per l'impeachment del presidente e la sua sostituzione col vice JD Vance e la premonizione che con i dazi ci sara' una recessione nella seconda meta' di quest'anno.

La versione di Donald

Perché tutta la rabbia di Musk? Il tycoon ha svelato di averlo cacciato. Ed Elon, afferma Trump, ha "dato di matto". Ora il presidente prepara la sua vendetta. Che passa per la cancellazione di contratti e sussidi alle imprese di Musk

Le relazioni pericolose di Trump con il finanziere pedofilo Epstein

Musk ha accusato in modo preciso Trump, di essere uno dei tanti super ricchi e potenti di mezzo mondo che erano nel giro di prostituzione minorile messo su da Jeffrey Epstein. Ma per ora dai documenti resi pubblici, il 27 febbraio, dall'attorney general Pamela Bondi, non era emerso nulla che non si sapesse, confermando i rapporti fra Trump e l'ex finanziere accusato di pedofilia morto suicida in carcere. Il nome del presidente americano compare anche nel registro dell'aereo di Epstein, il famigerato 'Lolita Express'. Il tycoon viaggio' sul velivolo insieme a Epstein l'11 ottobre 1993 e poi ancora il 15 maggio del 1994 con l'allora moglie Marla Maples, la figlia Tiffany e la babysitter: prima da Palm Beach all'aeroporto Reagan di Washington e poi da Washington allo scalo di Teteboro, in New Jersey. I contatti fra Epstein e Trump erano noti da tempo ed erano già emerse anche delle foto che li immortalavano insieme, una anche con Maxwell e Melania. Ma non e' dato sapere se i documenti non ancora resi noti contengano novità.