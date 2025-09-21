Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

21 settembre 2025, ore 11:33 , agg. alle 13:50
Milena e Giorgia, 21 anni, hanno perso la vita investite lungo la provinciale di Brivio. Una terza amica si è salvata. Arrestato il trentenne alla guida
TRAGEDIA A BRIVIO
Era una serata di festa a Brivio, in provincia di Lecco, dove il paese si era radunato per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La musica, le luci e la folla creavano quell’atmosfera tipica delle sagre estive, quando la comunità si ritrova insieme. Ma poco distante, lungo la provinciale che costeggia la zona della palestra comunale, si è consumata una tragedia improvvisa che ha interrotto ogni leggerezza. Tre ragazze, tutte poco più che ventenni, avevano appena lasciato l’auto in un parcheggio per raggiungere a piedi la festa. Camminavano lungo il margine della strada quando, in pochi istanti, un’auto sopraggiunta alle loro spalle le ha travolte. L’impatto è stato devastante: Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni del territorio, hanno perso la vita sul colpo. La terza giovane, una loro coetanea residente nella Brianza lecchese, è sopravvissuta ma in stato di forte shock è stata soccorsa immediatamente dai sanitari giunti sul posto.
INDAGANO I CARABINIERI
A guidare la vettura, un uomo di circa trent’anni, di origini straniere, che ora si trova in stato di arresto. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe tentato di evitare un altro veicolo poco prima di sbandare e finire la corsa contro le ragazze e una macchina parcheggiata. Gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente sono già in corso per chiarire eventuali responsabilità legate a consumo di alcol o sostanze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate e i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Olgiate, ma per le due giovani non c’è stato nulla da fare. L’area è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il dolore ha avvolto in poche ore non solo Brivio, ma l’intera provincia di Lecco. La festa, che ogni anno rappresenta un momento di comunità e condivisione, si è trasformata in un simbolo di lutto e incredulità. Ora le indagini cercheranno di fare chiarezza, ma resta una ferita profonda in un territorio che si ritrova unito nel dolore.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Eredità Armani: controllo del gruppo a Dell'Orco, nel Board anche Andrea e Silvana. Entro 5 anni la cessione
Resi pubblici i documenti di cui si compone il testamento di Armani. Il gruppo vale circa 12 miliardi. Al compagno l'usufrutto degli immobili, i principali pezzi d'arte e il noleggio dello yacht 4 settimane l'anno