Tragedia a in provincia di Lecco, due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa

TRAGEDIA A BRIVIO

Era una serata di festa a Brivio, in provincia di Lecco, dove il paese si era radunato per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La musica, le luci e la folla creavano quell’atmosfera tipica delle sagre estive, quando la comunità si ritrova insieme. Ma poco distante, lungo la provinciale che costeggia la zona della palestra comunale, si è consumata una tragedia improvvisa che ha interrotto ogni leggerezza. Tre ragazze, tutte poco più che ventenni, avevano appena lasciato l’auto in un parcheggio per raggiungere a piedi la festa. Camminavano lungo il margine della strada quando, in pochi istanti, un’auto sopraggiunta alle loro spalle le ha travolte. L’impatto è stato devastante: Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni del territorio, hanno perso la vita sul colpo. La terza giovane, una loro coetanea residente nella Brianza lecchese, è sopravvissuta ma in stato di forte shock è stata soccorsa immediatamente dai sanitari giunti sul posto.