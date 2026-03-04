Tram deragliato a Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare

La procura di Milano ha convocato per domani mattina il difensore del conducente del tram deragliato venerdì scorso, e che ora è indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colposi, e i legali di alcune delle vittime per il conferimento dell'incarico ai rispettivi consulenti in vista dell'autopsia sui corpi delle due persone che hanno perso la vita nello schianto L'atto è un passaggio necessario per l'accertamento medico legale che si terrà nei prossimi giorni. Circola in queste ore l’ipotesi che il conducente del tram avesse in uso il cellulare, che la causa del disastro sia un errore umano. Per il tranviere ci sarà l'avv. Benedetto Tusa e per la compagna gravemente ferita di Ferdinando Favia, l'uomo morto sul colpo, sarà presente l'avv.Stefano Benvenuto. Il quale, a differenza del primo. nominerà un esperto affinché segua l'esame autoptico. Le indagini sono coordinate dal procuratore Marcello Viola e dalla pm che era di turno il giorno dell'incidente, Elisa Calanducci, la quale da ieri è affiancata dalla collega Corinna Carrara.



