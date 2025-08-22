Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

Redazione Web

22 agosto 2025, ore 16:30

I drammi si sono consumati a Catanzaro e nel veneziano. Il terzo bimbo, caduto da un auto in corsa nel viterbese, è grave ma non è in pericolo di vita

E' morto all'ospedale di Padova il bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio a Santa Maria di Sala, nel veneziano, era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali. Le condizioni del piccolo, un profugo ucraino fuggito dalla guerra, erano apparse subito gravissime. Dramma analogo a Catanzaro dove è deceduto un bambino di due anni investito da un furgone in fase di retromarcia. Il conducente del mezzo non si é accorto di nulla Rintracciato dopo l’incidente dalla Polizia ha accusato un malore. La tragedia si è consumata nel cortile antistante l'abitazione del bimbo che nel momento in cui è stato investito stava giocando da solo dopo essere sfuggito all'attenzione dei genitori. Ci spostiamo nel viterbese, è grave ma non è in pericolo di vita il bambino di un anno e mezzo rimasto ferito dopo essere caduto da un’auto in corsa guidata da un amico della mamma, seduta al lato passeggero. Il fratello più grande avrebbe prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino e poi aperto la portiera posteriore facendo finire il piccolo sull’asfalto.  

Argomenti

bambini investiti
incidenti stradali

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

    Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Il mio giorno preferito” di Eros Ramazzotti

  • Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

    Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

  • Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

    Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

  • Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

    Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

  • Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

    Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

  • Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

    Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

  • Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

    Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

  • Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

    Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

  • Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

    Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

Incidente sulla A1, si è spenta anche la madre della piccola Summer

Incidente sulla A1, si è spenta anche la madre della piccola Summer

Per la donna sono state avviate le procedure relative all'accertamento della morte cerebrale all'ospedale Careggi di Firenze

Chiusa a Ivrea l’inchiesta sulla strage di Brandizzo, cade l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale

Chiusa a Ivrea l’inchiesta sulla strage di Brandizzo, cade l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale

Sono 21 le persone indagate per il disastro ferroviario in cui morirono nel 2023 cinque operai

Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

Il vademecum degli esperti è stato pubblicato per aiutare le persone a difendersi, ad esempio, dalle conseguenze dei fumi provocati dal rogo