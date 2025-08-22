Tre bambini investiti nell’arco di poche ore, due non sono sopravvissuti all’impatto

E' morto all'ospedale di Padova il bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio a Santa Maria di Sala, nel veneziano, era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali. Le condizioni del piccolo, un profugo ucraino fuggito dalla guerra, erano apparse subito gravissime. Dramma analogo a Catanzaro dove è deceduto un bambino di due anni investito da un furgone in fase di retromarcia. Il conducente del mezzo non si é accorto di nulla Rintracciato dopo l’incidente dalla Polizia ha accusato un malore. La tragedia si è consumata nel cortile antistante l'abitazione del bimbo che nel momento in cui è stato investito stava giocando da solo dopo essere sfuggito all'attenzione dei genitori. Ci spostiamo nel viterbese, è grave ma non è in pericolo di vita il bambino di un anno e mezzo rimasto ferito dopo essere caduto da un’auto in corsa guidata da un amico della mamma, seduta al lato passeggero. Il fratello più grande avrebbe prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino e poi aperto la portiera posteriore facendo finire il piccolo sull’asfalto.