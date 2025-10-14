Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

14 ottobre 2025, ore 09:49

E' successo a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Gli occupanti sono tre fratelli, agricoltori veneti, che da tempo rifiutavano di andarsene dal casolare. Il cordoglio bipartisan del mondo politico

TRE MORTI E QUINDICI FERITI

Il bilancio è pesante: tre carabinieri sono morti. Si chiamavano Marco Pifferi, Davide Bernerdello e Valerio Daprà, due di loro prestavano servizio a Padova, uno a Mestre. Altri undici militari sono stati ricoverati in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Feriti non in modo grave anche quattro agenti delle Unità Operative di Pronto Intervento.

TRE FRATELLI AGRICOLTORI

Tutto è successo in piena notte, verso le tre e mezza. In un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, era in corso una operazione di sgombero, programmata da tempo. I tre occupanti sono due fratelli e una sorella: Franco Dina e Maria Luisa Ramponi, agricoltori, tutti intorno ai sessanta anni; non se ne volevano andare e si erano barricati all’interno.

STANZE SATURE DI GAS

I Vigili del Fuoco hanno poi trovato cinque bombole e diverse molotov, il sottotetto era saturo di gas, quando gli agenti hanno cercato di entrare si è verificata una esplosione potentissima che ha fatto crollare l’intero casolare. Il botto si è sentito a chilometri di distanza.

FERMATI I TRE OCCUPANTI

I tre occupanti erano barricati in una cantina, due hanno riportato ustioni e sono stati posti in stato di fermo in ospedale, un terzo familiare ha cercato la fuga ma stamattina è stato individuato nei campi e fermato. Erano noti alle forze dell’ordine, già un anno fa erano stati coinvolti in un episodio simile.


IL CORDOGLIO DI GIORGIA MELONI

Sono numerosi e bipartisan i messaggi di cordoglio per la morte dei tre Carabinieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso questa nota: “Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, Vigili del fuoco e Polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un'operazione di sgombero nel Veronese. Il mio profondo cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime, insieme alla vicinanza commossa all'Arma, che ho espresso in una telefonata al Comandante generale, gen. Salvatore Luongo. Desidero rivolgere un sincero augurio di pronta guarigione ai feriti appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco, e ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini".


Argomenti

CARABINIERI
CASOLARE
CASTEL D'AZZANO
ESPLOSIONE
VERONA

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

    Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

  • POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

    POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

  • Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

    Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

  • Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

    Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

  • Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli

    Serie A, 0-0 tra Juventus e Milan, in testa alla classifica c'è la coppia Roma-Napoli

  • Tennis, Jannick Sinner in semifinale a Pechino, battuto l'ungherese Marozsan

    Tennis, Jannick Sinner in semifinale a Pechino, battuto l'ungherese Marozsan

  • Serie A, il Milan batte il Napoli 2-1, i rossoneri agganciano i partenopei e in testa alla classifica c'è anche la Roma

    Serie A, il Milan batte il Napoli 2-1, i rossoneri agganciano i partenopei e in testa alla classifica c'è anche la Roma

  • Volley, l'Italia in semifinale ai mondiali, gli azzurri hanno battuto nettamente il Belgio nei quarti

    Volley, l'Italia in semifinale ai mondiali, gli azzurri hanno battuto nettamente il Belgio nei quarti

  • Droni invadono lo spazio aereo di Copenaghen e Oslo, sospetti sulla Russia. Voli cancellati o dirottati

    Droni invadono lo spazio aereo di Copenaghen e Oslo, sospetti sulla Russia. Voli cancellati o dirottati

  • Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

    Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

Napoli, donna violentata in pieno centro storico. Aggressore fermato da un gruppo di passanti

La vittima tornava a casa dopo a una serata trascorsa con gli amici. L'aggressore è un marocchino di 30 anni

Ennesima tragedia del lavoro, a Marcianise in provincia di Caserta morti tre operai, due sono feriti

Ennesima tragedia del lavoro, a Marcianise in provincia di Caserta morti tre operai, due sono feriti

L'esplosione di un silos in manutenzione ha sbalzato in aria per molti metri gli operai che erano al lavoro, il sito era stato chiuso in passato per irregolarità

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

Oggi le motivazioni della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione per il giovane che nel 2024 uccise padre, madre e fratellino. La difesa pronta al ricorso in appello