Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas Photo Credit: ANSA

TRE MORTI E QUINDICI FERITI

Il bilancio è pesante: tre carabinieri sono morti. Si chiamavano Marco Pifferi, Davide Bernerdello e Valerio Daprà, due di loro prestavano servizio a Padova, uno a Mestre. Altri undici militari sono stati ricoverati in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Feriti non in modo grave anche quattro agenti delle Unità Operative di Pronto Intervento.

TRE FRATELLI AGRICOLTORI

Tutto è successo in piena notte, verso le tre e mezza. In un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, era in corso una operazione di sgombero, programmata da tempo. I tre occupanti sono due fratelli e una sorella: Franco Dina e Maria Luisa Ramponi, agricoltori, tutti intorno ai sessanta anni; non se ne volevano andare e si erano barricati all’interno.

STANZE SATURE DI GAS

I Vigili del Fuoco hanno poi trovato cinque bombole e diverse molotov, il sottotetto era saturo di gas, quando gli agenti hanno cercato di entrare si è verificata una esplosione potentissima che ha fatto crollare l’intero casolare. Il botto si è sentito a chilometri di distanza.

FERMATI I TRE OCCUPANTI

I tre occupanti erano barricati in una cantina, due hanno riportato ustioni e sono stati posti in stato di fermo in ospedale, un terzo familiare ha cercato la fuga ma stamattina è stato individuato nei campi e fermato. Erano noti alle forze dell’ordine, già un anno fa erano stati coinvolti in un episodio simile.



