Trump annuncia maxi dazi su India e Brasile e poi attacca Powell sui tassi d'interesse della Fed

I NUOVI DAZI DI TRUMP A INDIA E BRASILE

Le tensioni commerciali globali hanno raggiunto un nuovo punto critico con l’annuncio di Donald Trump di introdurre pesanti tariffe su India e Brasile, a pochi giorni dalla scadenza dei negoziati per un accordo che sembra ormai irraggiungibile. Il presidente americano, tornato al centro della scena politica, ha dichiarato che l’India sarà colpita da un’imposta doganale del 25% e da una penalità legata all’acquisto di armamenti ed energia dalla Russia, considerata responsabile dei massacri in Ucraina. Allo stesso tempo, il Brasile dovrà affrontare dazi del 50% come risposta alla “caccia alle streghe” contro l’ex presidente Jair Bolsonaro. Trump ha giustificato queste mosse affermando, in un post sul suo social Truth, che l’India mantiene barriere commerciali “tra le più rigide al mondo” e applica tariffe “eccessivamente alte” su molti prodotti statunitensi. Inoltre, ha sottolineato come Nuova Delhi continui a rifornirsi in larga misura da Mosca per armamenti ed energia, contribuendo così indirettamente a sostenere la guerra in Ucraina. Le misure, che comprendono anche un dazio globale del 50% su alcune importazioni di rame per motivi di sicurezza nazionale, potrebbero segnare l’inizio di sanzioni secondarie verso tutti i partner economici della Russia.

LA RISPOSTA DI INDIA E BRASILE

L’India ha replicato con toni cauti, ribadendo la volontà di negoziare un accordo “equo e reciprocamente vantaggioso”, ma ha anche avvertito che difenderà a ogni costo i propri agricoltori e le piccole imprese. Le autorità indiane ricordano che situazioni simili sono già state affrontate in passato, come nei negoziati con il Regno Unito, e che non accetteranno pressioni unilaterali. Linea ancora più dura nei confronti del Brasile. Trump ha introdotto sanzioni non solo commerciali ma anche personali, colpendo un giudice coinvolto nel processo a Bolsonaro. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, intervistato dal New York Times, ha dichiarato che non cederà a ricatti per ottenere la liberazione del suo predecessore, rifiutando i diktat di Washington.